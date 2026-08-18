Naomi Campbell'ın Bodrum Aşkı Bitmiyor! Çarşıda Alışveriş Turuna Çıktı

Moda dünyasının efsanevi isimlerinden, podyumların zamansız Siyah Kuğu'su dünyaca ünlü süper model Naomi Campbell yaz tatili için tercihini yine Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'dan yana kullandı. Geçtiğimiz yıllarda da tatil, detoks ve dinlenme amacıyla sık sık Muğla kıyılarına gelen ve Türkiye aşkını her fırsatta dile getiren podyum kraliçesi bu kez Bodrum'un samimi sokaklarında ve tarihi çarşısında objektiflere takıldı.

Bodrum Kalesi Manzaralı Lüks Teknede Özel Misafirlik

Moda dünyasının podyum ikonunu Bodrum'da ağırlayan isim ise cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Fatoş Çobanlı Rosenberg oldu. 2012 yılında hayatını kaybeden eski FIFA Onur Kurulu Üyesi usta spor adamı Necdet Çobanlı'nın kızı olan Rosenberg dünyaca ünlü dostunu Bodrum Kalesi'nin hemen karşısına demirledigi gösterişli ve lüks teknesinde konuk etti. Birkaç gündür Ege'nin masmavi koylarında denizin ve güneşin tadını çıkaran Campbell Bodrum'un muazzam manzarasına karşı keyifli anlar yaşadı.

Akşam Saatlerinde Çarşı Turu Ve Esnafa İlgili Ziyaret

Günün erken saatlerini denizde geçiren 54 yaşındaki dünyaca ünlü model havanın serinlemesiyle birlikte akşam saatlerinde Bodrum merkez çarşısına inerek yürüyüşe çıktı. Ev sahibi Fatoş Çobanlı Rosenberg ile birlikte neşeli bir yürüyüş gerçekleştiren Naomi Campbell Bodrum esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerel mağazaları ve dükkanları tek tek gezen ikili özellikle el yapımı deri çanta, otantik takı, takı tasarım ürünleri ve hediyelik eşya dükkanlarını dolaşarak uzun uzun alışveriş yaptı.

Teknedeki Koruma Paniği Yerini Sakinliğe Bıraktı

Sokaktaki rahat ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken podyum kraliçesi geçtiğimiz günlerde koyları gezerken çıktığı tekne turunda basın mensuplarının objektiflerine yakalanmıştı. Deniz ortasında gazetecileri ve kameraları fark edince kısa süreli bir panik yaşayan usta model korumalarını adeta kendine siper ederek jet hızıyla teknenin iç kısımlarına kaçmıştı. Çarşı gezisinde ise bu tedirgin hallerini geride bıraktığı görülen Campbell Bodrum akşamının tadını doyasıya çıkardı.