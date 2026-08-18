Seda Sayan'dan Olay İtiraf! "Çakma Çanta Kullanıyorum Parayı Kolay Kazanmıyorum"

Seda Sayan canlı yayında çakma çanta kullandığını itiraf etti: "Orijinali 5 bin euro ise vermem. Deli miyim ben, parayı kolay kazanmıyorum!"

Seda Sayan'dan Olay İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 10:27

Televizyon ekranlarının sevilen ismi, sahnelerin iddialı kadını ve Türk pop/fantezi müziğinin efsanevi yüzü Seda Sayan yaptığı ezber bozan açıklamalar ve samimi çıkışlarıyla magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Her adımı her kıyafeti ve sosyal medyadaki filtresiz paylaşımlarıyla sürekli konuşulan ünlü sanatıcı bu kez lüks tüketim ve harcama alışkanlıkları üzerine yaptığı son derece samimi bir itirafla izleyicileri ve hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

Ev Halindeki Pijamalı Paylaşımından Sonra Gündem Değiştiren Çıkış

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evdeki doğal hallerini takipçileriyle paylaşan ve puantiyeli pijama takımıyla objektif karşısına geçen Kadırgalı Seda günlük hayatında gösterişten uzak ve rahatlığa önem veren tarzıyla büyük takdir toplamıştı. Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan bu samimi paylaşımın ardından Seda Sayan sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında lüks markalar ve astronomik çanta fiyatları hakkında yine çok konuşulacak filtresiz değerlendirmelerde bulundu.

"Orijinali 5 Bin Euro İse Vermem!"

Piyasadaki dünyaca ünlü lüks giyim markalarının aksesuar ve çanta fiyatlarını son derece fahiş bulduğunu dile getiren usta sanatıcı çanta tercihi konusunda kimseden çekinmeden gerçeği açıkladı. Birçok ünlü ismin aksine çakma ürün kullandığını göğsünü gererek dile getiren Sayan servet değerindeki orijinal çanta fiyatlarına ateş püskürdü.

Sahnelerden ve ekranlardan kazandığı paranın alım terine dayandığını vurgulayan ünlü şarkıcı programda şu dikkat çekici sözleri sarf etti:

"Çakma çanta kullanıyorum! Orijinali 5 bin euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum."

Sosyal Medya Ve Magazin Dünyası İkiye Bölündü

Seda Sayan'ın açık yüreklilikle yaptığı bu ekonomik ve gerçekçi çıkış kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve magazin sayfalarının birinci sırasına yerleşti. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve hayranı ünlü sanatçının paranoyakça lüks tüketim çılgınlığına kapılmayıp parasının kıymetini bilmesini ve bunu canlı yayında çekinmeden söyleyebilmesini takdirle karşıladı. Magazin dünyasında büyük ses getiren bu samimi "çakma çanta" itirafı diğer ünlü isimlerin lüks harcamalarını da yeniden tartışmaya açtı.

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