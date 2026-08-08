Birol Güven'in Annesi Aynur Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk televizyon tarihine damga vuran önemli yapımların mimarı ve mevcut Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven anne acısıyla sarsıldı. Televizyon ekranlarında yıllarca yayınlanan popüler projelerin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen deneyimli ismin annesi Aynur Güven 93 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır sektörün en üretken isimleri arasında yer alan Birol Güven vefat haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Merhumenin yaşamını yitirmesi hem kültür sanat camiasında hem bürokrasi çevrelerinde hızla duyuldu. Güven ailesi cenaze merasimi için tüm yasal ve dini hazırlıkları memleketleri Kocaeli'de tamamladı.

Darıca'da Düzenlenen Cenaze Töreni

Merhume Aynur Güven için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yerel yöneticilerin ve sanat dünyasından isimlerin katılım gösterdiği resmi bir cenaze töreni organize edildi. Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hacı Tahir Kavala Camisi cenaze namazına ev sahipliği yaptı. Öğle vaktini müteakip gerçekleşen namaz öncesinde Birol Güven cami avlusunda sıraya girerek taziyeleri bizzat kabul etti. Törende tanınmış yapımcıyı devlet protokolü yalnız bırakmadı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tören alanına gelerek Güven ailesine doğrudan başsağlığı dileklerini iletti. Bölge protokolünün bir diğer önemli ismi olan Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de merasimde hazır bulunarak ailenin acısını paylaştı.

Sanat ve Bürokrasi Dünyası Bir Araya Geldi

Cenaze merasiminin en dikkat çeken katılımcılarından biri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oldu. Yıllar önce Birol Güven'in imza attığı fenomen televizyon dizilerinde uzun soluklu bir çalışma yürüten Karadağlı eski mesai arkadaşına zor gününde destek verdi. Kültür ve sanat dünyasını temsilen pek çok ismin de saf tuttuğu cenaze namazının ardından merhumenin naaşı omuzlara alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Aynur Güven ilçede bulunan Darıca Mezarlığı'na götürülerek burada kalabalık bir cemaat eşliğinde toprağa verildi. Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar bölgeden ayrıldı.