Karadenizli Muhabirin Şivesi Bergüzar Korel’i Kahkahaya Boğdu

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Harbiye'deki Ajda Pekkan konserinde görüntülendi. Karadenizli muhabir Furkan Makar'ın şivesi Korel'i kahkahaya boğdu.

Karadenizli Muhabirin Şivesi Bergüzar Korel’i Kahkahaya Boğdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 17:38

Türk televizyonlarının örnek ve parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç geçtiğimiz günlerde 17. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutlayarak hayranlarından büyük takdir toplamıştı. Birlikte geçirdikleri mutlu yıllara dair paylaştıkları duygusal mesajlarla magazin gündeminde geniş yer bulan ünlü çift bu kez Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Ajda Pekkan konseri öncesinde objektiflere yansıdı. Konser alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili röportaj sırasında Karadeniz şivesiyle soru soran muhabirin samimi ve renkli tavırları karşısında neşeli anlar yaşadı. Bergüzar Korel'in kahkahalarını tutmakta zorlandığı o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Binbir Gece Setinde Başlayan 17 Yıllık Dev Aşk

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Binbir Gece dizisinin setinde yolları kesişen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini büyük bir aşka dönüştürerek 7 Ağustos 2009 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 17 yılı geride bırakan ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuklarıyla örnek bir aile hayatı sürdüren çift geçtiğimiz günlerde yıl dönümlerini özel paylaşımlarla kutladı. Korel eşinin kendisine hediye ettiği pembe ortancaları ve düğün karelerini takipçileriyle paylaşırken Ergenç ise "Hayatımın en güzel on yedi yılı seninle başladı sevdiceğim" notuyla romantizmini gözler önüne serdi.

Harbiye'de Muhabir Furkan Makar'la Gülme Krizi

Evlilik yıl dönümü kutlamalarının hemen ardından Ajda Pekkan'ı dinlemek üzere Harbiye'ye gelen ünlü çift etkinlik öncesinde Magazin Burada muhabiri Furkan Makar'ın sorularını yanıtladı. Muhabirin kendine has doğal Karadeniz şivesiyle konuşmaya başlaması üzerine Bergüzar Korel tebessümünü gizleyemeyerek adeta gülme krizinin eşiğine geldi. Röportaj boyunca kahkaha atmamak için kendini zor tutan güzel oyuncunun o sevimli hallerine eşi Halit Ergenç de tebessüm ederek eşlik etti. Karadenizli muhabir ile oyuncu çift arasındaki bu samimi ve eğlenceli diyalog sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.

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