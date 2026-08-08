Kayahan'ın Satışa Çıkan Efsanevi Gönül Köşkü'nün Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kayahan'ın 2015'teki vefatının ardından ailesine miras kalan Balıkesir'deki evinin satışı uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Usta sanatçının sağlığında uzun yıllar boyunca yaz aylarını geçirdiği ve müzik kariyerinde son derece önemli bir yere sahip olan Gömeç ilçesindeki mülk gayrimenkul piyasasına giriş yaptı. Aile üyeleri arasındaki yasal süreçlerin tamamen sonuçlanmasıyla birlikte kamuoyunda "Gönül Köşkü" olarak bilinen yerleşke için belirlenen yeni satış bedelinin 120 milyon lira olduğu açıklandı. Müzik dünyasında derin izler bırakan bestelerin ortaya çıktığı bu özel mekan hem manevi değeri hem sunduğu fiziksel imkanlarla gayrimenkul sektörünün dikkat çeken portföyleri arasına girdi.

Miras Anlaşmazlığı Satış Sürecini Durdurmuştu

Söz konusu mülk ilk olarak 2023'te emlak piyasasında 130 milyon liralık bir değerlemeyle satışa sunulmuştu. Ancak o dönemde merhum sanatçının eşi İpek Açar ile önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar arasında mirasın bölüşülmesine yönelik bazı hukuki anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İki ismin gayrimenkulün satışı ve gelir paylaşımı konusunda ortak bir karara varamaması nedeniyle mülkün el değiştirme işlemleri resmi olarak durduruldu. Geçen zaman içinde tarafların uzlaşma sağlaması ve hukuki engellerin bütünüyle ortadan kalkması üzerine köşk yeniden vitrine çıktı.

Geniş Yaşam Alanı ve Deniz Manzarası

Usta bestecinin müzikal ilhamını bulduğu ve sayısız parçayı kaleme aldığı malikane mimari özellikleri ve geniş arazi kullanımıyla öne çıkıyor. Resmi kayıtlara göre toplam 1028 metrekarelik devasa bir arsa alanı üzerine inşa edilen yapı ikiz villa konseptinde tasarlanmış bitişik nizamlı üç ayrı evden meydana geliyor. Aile yaşamına uygun olarak planlanan bu bağımsız bölümlerin her birinde beş yatak odası ve geniş bir salon bulunuyor. Yerleşkenin ortak kullanım alanlarında ise ev sahiplerinin konforunu artıran büyük bir yüzme havuzu yer alıyor. Doğayla iç içe bir yaşam vadeden köşk deniz manzarasına hakim konumu ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.