Hadise'nin Servet Değerindeki Dolabını İnceliyoruz!

Hadise'nin yıllar içinde sahne ve televizyon programlarında tercih ettiği lüks tasarım kıyafetler yeniden konuşulmaya başlandı. Eski açıklamalar ve dönem haberleri yeniden gündeme gelirken ünlü şarkıcının kostümleri için ödediği rakamlar da sosyal medyada yeniden tartışılıyor.

Sahne Tarzı Yeniden Gündeme Taşındı

Hadise'nin geçmiş yıllarda sahne performanslarında tercih ettiği iddialı kostümler, eski konser görüntülerinin sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Özellikle X başta olmak üzere birçok platformda hızla yayılan videolar, sanatçının yıllardır konuşulan sahne stilini yeniden tartışmaya açtı. Kimi kullanıcılar Hadise'nin cesur moda anlayışını başarılı buldu kimi seçimlerini eleştirdi.

Kostümler İçin Büyük Bütçeler Ayırmıştı

Yeniden dolaşıma giren haberlerde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Hadise'nin sahne gardırobuna yaptığı yatırımlar oldu. İtalya'nın Milano kentinde özel prova sürecinden geçen tasarım elbisenin ayakkabı ve aksesuarlarla birlikte asgari ücretin 3 katına ulaştığı öne sürülmüştü.

O Ses Türkiye Kombinleri Uzun Süre Konuşulmuştu

Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye dönemindeki kıyafet tercihleri de uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle yılbaşı özel bölümünde giydiği siyah dantel elbise dikkat çekmişti. O dönem yayımlanan haberlere göre elbisenin, kullandığı bilekliklerin, küpelerinin ve yüzüğünün toplam maliyetinin asgari ücretin neredeyse 10 katına ulaştığı iddia edilmişti.

Gardırobundaki Parçaları Satın Aldığı Öne Sürüldü

Bir dönem Hadise'nin televizyon programlarında giydiği kıyafetleri çekimler sonrasında markalara iade ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra yayımlanan magazin haberlerinde sanatçının son aylarda kullandığı kostümlerin büyük bölümünü satın aldığı belirtilmişti. İtalyan ve Fransız moda markalarını tercih eden Hadise'nin, gardırobuna yaptığı harcamalar da bu nedenle sık sık gündeme gelmişti.





Moda Tercihleri Her Zaman Tartışma Yarattı

Hadise'nin stil seçimleri yalnızca fiyatlarıyla değil, tasarımlarıyla da uzun yıllardır konuşuluyor. Özellikle kardeşi Derya Açıkgöz ile profesyonel iş birliğini sonlandırmasının ardından kendi stilini oluşturması, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği elbise de dönemin en çok konuşulan kombinlerinden biri olmuş, sosyal medyada hem övgü hem eleştiri almıştı.