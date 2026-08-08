Selin Şekerci'den Sektöre Yaş İsyanı! "Birçok İşi Bu Yüzden Kaybettim"

Başarılı oyunculuk performansı ve renkli karakterleriyle yıllardır ekranların aranılan isimleri arasında yer alan Selin Şekerci bu kez rol aldığı projelerle değil oyunculuk sektörüne yönelik çarpıcı ve ezber bozan açıklamalarıyla gündeme geldi. T24 yazarı Binnaz Saktanber'e samimi bir röportaj veren ünlü oyuncu televizyon ve sinema dünyasında kadın oyuncuların maruz kaldığı belirgin yaş ayrımcılığına dikkat çekerek birçok iddialı projeyi yalnızca yaşı nedeniyle kaybettiğini itiraf etti.

Kaçak Gelinler'den Baş Başa Dizisine Başarı Dolu Kariyer

Oyunculuk serüvenine televizyon dünyasının efsane yapımlarından "Kavak Yelleri" ile adım atan Selin Şekerci kısa süre sonra Melekler Korusun dizisindeki Özgür karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Kariyerindeki asıl büyük çıkışı ise unutulmaz Kaçak Gelinler dizisindeki Şebnem rolüyle yakalayan güzel oyuncu kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı isim ardından Benim İçin Üzülme, Acı Aşk, Çoban Yıldızı, Kızım, Yeşilçam, Ben Leman ve son olarak TOD platformunda yayınlanan Baş Başa dizisindeki performanslarıyla kariyerindeki grafik yükselişini sürdürdü.

Erkek Oyuncuların Yanına 23-24 Yaşında Kızları İstiyorlar

Dijital platformda yayınlanan son projesinin ardından sektörün yıllardır süregelen kronikleşmiş bir sorununa değinen Selin Şekerci kadın ve erkek oyuncular arasında uygulanan çift standartlı yaş politikalarını sert bir dille eleştirdi. Yapımcıların ve yönetmenlerin kadın oyunculara bakış açısını sorgulayan ünlü isim yaşadığı çıkmazı şu sözlerle dile getirdi:

"Ben neden kendi yaşıtım aktörlerle oynayamıyorum? İstiyorlar ki 35 yaş üstü erkeklerin yanında 23-24 yaşında kızlar görsünler. Birçok işi sırf bu yüzden kaybettim. Yaşıtlarıma yaşlı bulunuyorum. Benden büyüklere de yaşlı bulunuyorum öyle görünmesem de. Anne rollerine gelince de 'Bundan anne olmaz ki daha küçük' diyorlar. Tam olarak ne yapmam gerekiyor?"

Şekerci'nin sektördeki kadın oyuncuların yaşadığı bu görünmez engelleri açıkça dile getirmesi sosyal medyada ve sanat camiasında büyük destek gördü.