Ufuk Beydemir'den Boşanma İtirafı!

Ufuk Beydemir boşanmanın şarkılarına daha çok ilham verdiğini açıkladı. Esprili açıklamaları ve yeni evlilik sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Ufuk Beydemir'den Boşanma İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 20:38

Şarkıcı Ufuk Beydemir katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yollarını ayıran Beydemir boşanma sürecinin müziğine düşündüğünden daha fazla katkı sağladığını söyledi. Ünlü şarkıcının samimi ve esprili açıklamaları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Boşanma Daha Fazla İlham Vermiş

Programda kendisine yöneltilen "Evlenmek mi, boşanmak mı daha çok şarkı sözü yazdırdı?" sorusuna hiç düşünmeden cevap veren Ufuk Beydemir "Tabii ki boşanmak" diyerek herkesi şaşırttı.

Bu sözleriyle ayrılık döneminin üretkenliğini artırdığını söyleyen sanatçı yaşadığı duyguların yeni şarkılarına ilham verdiğini de dolaylı olarak ifade etmiş oldu.

Esprili Cevabı Gündem Oldu

Programın ilerleyen dakikalarında gelen sorulara mizahi yanıtlar veren Beydemir "Sen biraz daha söz yaz diye biri kurban mı oldu?" sorusuna kahkahalara neden olan bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı "Ay Tenli Kadın'dan sonra hit yapamayınca evlenip boşanırsam belki yeni bir başarı yakalarım diye düşündüm ama o da işe yaramadı." diyerek hem kendisiyle dalga geçti hem de stüdyodakileri güldürdü. Bu esprili açıklama sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan sözlerden biri oldu.

Yeni Evlilik Sorusuna Açık Kapı Bıraktı

Programın en dikkat çeken anlarından biri de "İlhamın biterse bir evlilik daha yapar mısın?" sorusu oldu. Beydemir bu soruya kesin bir yanıt vermek yerine "Neden olmasın, bir bakalım." diyerek gülümseten bir cevap verdi.

Bu sözler de hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Eski Eşi Yeni Aşkıyla Gündemde

Öte yandan Ufuk Beydemir'in eski eşi İpek Filiz Yazıcı da son dönemde özel hayatıyla konuşuluyor. Genç oyuncu bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikte. Haziran ayında ilişkisini sosyal medya üzerinden duyuran Yazıcı sevgilisiyle paylaştığı karelerle takipçilerinden beğeni almaya devam ediyor.

Böylece eski eşler ayrılıklarının ardından farklı hayatlar kurarken hem kariyerleri hem özel yaşamlarıyla magazin gündemindeki yerlerini koruyor.

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