Aslı Tandoğan'dan Tarihe Damga Vuracak Rol! İlk Detaylar

Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanı Kara Fatma'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Başrolde Aslı Tandoğan var.

Aslı Tandoğan'dan Tarihe Damga Vuracak Rol! İlk Detaylar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 20:47

Türk sinemasında tarihi yapımlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez izleyicinin karşısına Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kadın kahramanlarından biri olan Kara Fatma'nın hayatını anlatacak bir film çıkmaya hazırlanıyor. "Mahi" adını taşıyan projede Kara Fatma karakterine başarılı oyuncu Aslı Tandoğan hayat verecek. Proje duyurulur duyurulmaz hem sinema hem tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Kara Fatma'nın Etkileyici Hikayesi

Film Milli Mücadele yıllarında gösterdiği cesaretle adını tarihe yazdıran Kara Fatma'nın yaşamını konu alacak. Cepheden cepheye koşan gerektiğinde silah kuşanıp savaşan gerektiğinde ise yaralı askerlerin yardımına koşan Kara Fatma'nın verdiği mücadele beyazperdeye taşınacak.

Kendi müfrezesini kurarak bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlenen Kara Fatma'nın hayatı bu filmle birlikte yeni nesillere de anlatılmış olacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aslı Tandoğan. Başarılı oyuncunun böylesine güçlü ve tarihi bir karakteri canlandıracak olması şimdiden merak uyandırdı.

Tandoğan'a filmde Burak Hakkı, Ahmet Kayakesen ve Ali Oğuz Şenol eşlik edecek. Deneyimli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunun projeye büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kamera Arkasında Deneyimli İsimler Var

"Mahi" filminin senaryosunu İlknur Bektaş kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun oturuyor. Yapımcılığını daha önce dikkat çeken projelere imza atan Safe Media ile Statü Prodüksiyon üstleniyor.

Tarihi atmosferi güçlü bir şekilde yansıtması beklenen film için hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtiliyor.

Şimdiden Merak Uyandırdı

Henüz vizyon tarihi açıklanmamış olsa da "Mahi" duyurulduğu ilk andan itibaren büyük ilgi gördü. Özellikle Kara Fatma gibi Türk tarihinin simge isimlerinden birinin hayatının sinemaya taşınacak olması heyecan yarattı.

Aslı Tandoğan'ın performansının nasıl olacağı da şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Tarihi hikâyeleri seven sinemaseverler ise filmin vizyona gireceği günü merakla bekliyor.

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