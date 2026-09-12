Ufuk Beydemir Doğacak Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

"Ay Tenli Kadın", "Sevda Gibi" ve "Hiç" adlı parçalarıyla Türk rock müziğinde geniş bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Ufuk Beydemir babalık sevinci yaşıyor. Kısa süre önce sevgilisinin hamilelik haberini ultrason karesiyle müjdeleyen ünlü müzisyen bu kez doğacak bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı. Yurt dışı seyahati öncesinde sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan sanatçı bir kız çocuğu babası olacağını ilan etti.

Havalimanında Gelen Cinsiyet Açıklaması

Gözlerden uzak bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisini ziyaret etmek amacıyla Avrupa'ya uçan Beydemir haberi terminal binasından paylaştı. Heyecanını gizlemeyen şarkıcı havalimanından yayımladığı kareye "Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı" notunu düşerek kalp emojisi ekledi. Bebeğin cinsiyetini bu sözlerle kamuoyuna duyuran müzisyen dijital platformlarda takipçilerinden kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı. Sevgilisinin yaklaşık iki buçuk aylık hamile olduğu öğrenilirken ünlü şarkıcının paylaşımı magazin sayfalarında geniş yer buldu.

İtalya'daki Nikâhtan Dostça Ayrılığa

Özel hayatındaki gelişmelerle magazin basınında sıkça yer alan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ikili üç yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırma kararı aldı. Adliyedeki tek celsenin ardından ortak bir açıklama yayımlayan ikili hayatlarını güzellikle birleştirdikleri gibi aynı saygıyla noktaladıklarını belirterek sevenlerinden anlayış rica etti. Ayrılığın ardından Yazıcı yeni bir aşka yelken açarken Beydemir de Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle sakin bir beraberliğe adım attı.

Müzik Kariyerinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Rock müziğin üretken isimleri arasında yer alan sanatçı sahne çalışmalarının yanında kişisel hayatında da yepyeni bir sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyor. Baba olacağını öğrendiği andan itibaren büyük bir heyecan duyan Beydemir konser takvimini aksatmadan ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk kez ebeveynlik hissini tadacak olan başarılı şarkıcı kızının doğum sürecine kadar olan dönemi hem müzik stüdyosunda hem Avrupa seyahatleriyle geçirmeyi planlıyor.