Nilüfer Yıllar Sonra İtiraf Etti: "Bugünlere Savaşarak Geldim"

Nilüfer konuk olduğu YouTube programı Popcast bünyesinde yarım asrı aşan sanat serüvenine dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Mesleğinde 53 yılı geride bırakan usta sanatçı ilk dönemlerde yaşadığı ağır mesleki krizleri ve sahne arkasında verdiği var olma mücadelesini aktardı. Gençlik yıllarında sahne disiplini kuramadığı gerekçesiyle iki farklı gazinodan kovulduğunu açıklayan usta şarkıcı bugünkü başarısını pes etmeyen mücadeleci kimliğine borçlu olduğunu vurguladı.

Gazino Sahnelerinden İki Kez Kovuldu

Müzikal yolculuğunun başlangıç safhasında Ankara ve İstanbul’daki gazinolarda sahneye çıktığını belirten Nilüfer o süreçte yaşadığı odaklanma güçlüğü sebebiyle iş akdinin feshedildiğini söyledi. Şarkı söylediği anlarda performansına odaklanmak yerine dış görünüşüne takıldığını ifade eden tecrübeli müzisyen, "Sahnede konsantre olamıyordum. Seyirciyi düşünmekten ve 'Nasıl görünüyorum acaba?' endişesinden şarkıma odaklanamadım. O dönem gazino sektörü benim mizacıma kesinlikle uygun değildi" açıklamasında bulundu. Ünlü sanatçı yaşadığı bu iki olumsuz iş tecrübesinin müzik disiplinini güçlendiren birer kırılma noktası haline geldiğini belirtti.

"Bugünlere Savaşarak Geldim"

Hassas kişiliğinin arkasında tavizsiz bir savaşçı ruhu barındırdığını ifade eden Nilüfer kariyeri boyunca karşılaştığı engellemeleri dirençle aştığını kaydetti. Özel hayatına giren kişilerin müzik üretimine sınırlamalar getirmeye çalıştığı dönemleri geride bıraktığını hatırlatan sanatçı, "Hassas taraflarım var ama aynı zamanda savaşçıyımdır. Eğer o mücadeleci ruha sahip olmasaydım kesinlikle bugünlere gelemezdim. Çok hırslı ve detaycıydım. Gerektiği anda kavgamı da mücadelemi de verdim; şarkı söylemeyi bırakmayı bir an bile düşünmedim" ifadelerini kullandı. Yaşadığı ayrılıkların ve hüzünlerin sesini daha da güçlendirdiğini dile getiren yorumcu zor günlerin kendisini sahneye daha sıkı bağladığını söyledi.

Genç Kuşak ve Meslektaş Dayanışması

Klasikleşen eserlerinin yeni jenerasyon tarafından dinlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü popçu kızı Ayşe Nazlı sayesinde Z kuşağının dinamizmini yakından takip ettiğini söyledi. Sanat hayatının 53. yılında üretmenin ve sahnede olmanın keyfini sürdüğünü anlatan usta müzisyen basında sıkça işlenen rekabet iddialarına da açıklık getirdi. Müzik dünyasına adım attığı ilk andan itibaren Ajda Pekkan’a büyük hayranlık duyduğunu belirten Nilüfer, Sezen Aksu ile geçmişte ortak konserler verdiklerini hatırlatarak aralarında hiçbir çekişmenin yer almadığını kaydetti.