Teşkilat'ta Savaş Özdemir'in Canlandırdığı Yadigar'ın İsmi Zülküf Olarak Değiştirildi

TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Teşkilat yedinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıer’in oturduğu dizi yeni yayın dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan senaryo üzerinde titiz bir çalışma yürüten prodüksiyon ekibi ilk bölümü 20 Eylül Pazar gününe yetiştirmek amacıyla çekim temposunu artırdı. Set faaliyetleri tüm hızıyla sürerken yeni karakterlerin hikâyedeki konumu da netleşmeye başladı.

Serhat Kılıç Yerine Savaş Özdemir Kadroda

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroya dahil olan karakterler üzerinde dikkat çeken bir revizyona gidildi. Yapım ekibi hikâyeye yeni katılacak kilit rol için ilk olarak tecrübeli oyuncu Serhat Kılıç ile el sıkışmıştı. Rolün ayrıntıları olgunlaştıkça taraflar arasındaki planlama değişti ve yapımcılar karakteri başarılı aktör Savaş Özdemir'e teslim etti. Yaşanan oyuncu değişikliğinin ardından senaryo grubu karakterin künyesinde de sürpriz bir yenilik yaptı. Taslak metinlerde "Yadigar" olarak anılan karakterin ismi son düzenlemeyle "Zülküf" şeklinde değiştirildi.

Kartal Otomobiliyle Bomba İmha Uzmanı

Dizinin sahadaki aksiyon dozunu artıracak olan Zülküf mesleğinin zirvesinde yer alan bir bomba imha uzmanı olarak kurgulandı. Kendine has üslubu ve pratik zekasıyla dikkat çeken karakter Kartal marka nostaljik otomobiliyle operasyonlara katılarak kritik görevler üstlenecek. Soğukkanlı müdahaleleri ve teknik donanımıyla istihbarat biriminin sahadaki en büyük kozlarından biri haline gelecek Zülküf yeni sezondaki çatışma sahnelerinde ön planda yer alacak.

Aile Dinamikleriyle Hikâye Güçleniyor

Yapım, Zülküf’ün operasyon sahasındaki tehlikeli dünyasını ev hayatındaki sağlam aile bağlarıyla dengelemeyi planlıyor. Karakterin arkasındaki gizli güç konumundaki eşi Gülay rolüyle başarılı oyuncu Ayşen Gürler kamera karşısına geçiyor. Çiftin çocukları Berkay karakterini ise genç oyuncu Ferhan Vural canlandırıyor. Bu yeni ailenin hikâyeye eklenmesiyle birlikte Teşkilat heyecan dolu istihbarat görevlerinin yanı sıra zengin dramatik çatışmaları da ekranlara taşıyacak. Pazar akşamlarının rekabetinde zirveyi hedefleyen dizi yenilenen kadrosuyla seyirciye yüksek tempolu bölümler sunmaya devam edecek.