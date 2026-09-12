Güller ve Günahlar Bu Akşam İzleyiciyle Buluşuyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam ekrana gelecek yeni sezon açılışı öncesinde Kader ile Serhat'ın duygusal sahnesini paylaştı.

Güller ve Günahlar Bu Akşam İzleyiciyle Buluşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 16:45

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00’de başlayacak ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. NGM yapım şirketinin imzasını taşıyan dizi yeni yayın dönemine sırlar ve gerilim dozu yüksek gelişmelerle adım atıyor. Sezon açılışı öncesinde yayınlanan özel ön izleme sahnesi ekran başındakilere hikâyenin merkezindeki duygusal çatışmanın boyutlarını gösterdi. Dizinin başrolünü üstlenen Murat Yıldırım canlandırdığı Serhat karakterinin iç dünyasındaki gelgitleri bu sahnede çarpıcı biçimde sergiledi.

Ormanda Yaşanan Çarpıcı Yüzleşme

Yayınlanan sahnede Serhat ile küçük Kader’in ormanlık alanda karşı karşıya geldiği kritik dakikalar yer aldı. Küçük kızı kendisinden uzaklaştırmak isteyen Serhat sert bir tavır takınarak "İstemiyorum seni, git buradan" sözleriyle onu yanından kovmaya çalıştı. Kader ise korkusuzca Serhat’a sarılarak "Ama sen beni kurtarmaya gelmiştin. Seni bırakmayacağım" karşılığını verdi. Küçük kızın gösterdiği bu bağlılık Serhat’ın ördüğü sert duvarları zorlarken izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Güven Sınavı ve Geçmişin Sırları

Gerilimin yükseldiği konuşmada Serhat, küçük kızı kendisinden soğutmak amacıyla ağır ithamlarda bulundu. Kader'e dönerek "Ben söyledim o adamlara, gidin alın götürün diye. Sen benim umurumda bile değilsin" sözlerini sarf eden Serhat onu korumak için kendisini feda etmeyi seçti. Kader'in buna karşılık verdiği "Serhat Abi, ben sana inanmadım" cevabı ise ikili arasındaki sarsılmaz güveni kanıtladı. Başarılı oyuncu Cemre Baysel'in de kadrosunda yer aldığı yapım geçmişe ait soru işaretlerini yeni sezonda tek tek aydınlatmayı hedefliyor.

Yeni Yayın Döneminde Zirve Hedefi

İlk sezonunda elde ettiği reyting başarısını yeni bölümlerde pekiştirmeyi amaçlayan yapım ekibi hikâyenin temposunu belirgin şekilde artırdı. Karakterlerin geçmiş hesaplaşmalarını, gizlenen sırları ve parçalanmış aile bağlarını derinleştiren yeni olay örgüsü hafta sonunun ekran rekabetine güçlü bir soluk kazandırıyor. Tanıtım sahneleriyle sosyal ağlarda geniş yankı uyandıran Kanal D dizisi ikinci sezonun ilk randevusunu bu akşam saat 20.00'de seyircisine sunarak heyecan dolu bir açılışa hazırlanıyor.

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