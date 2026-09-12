Mehmet Ali Erbil Hayatına Giren Kadınları Anlatacak

Mehmet Ali Erbil "Hayatım Yalan" adını taşıyan tek kişilik yeni sahne projesiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projesini duyurmak üzere Maslak'taki bir mekanda basın toplantısı düzenleyen ünlü komedyen gösterinin içeriğine ve özel yaşamına dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı. Erbil basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmada hem sağlık durumuna yönelik asılsız iddialara açıklık getirdi hem gösterisinde ele alacağı konuları açıkladı.

"Kadınları Anlatmaya Oyunun Süresi Yetmez"

Sahnede anlatacağı hikayelerin omurgasını geçmiş ilişkilerinin oluşturacağını belirten ünlü sanatçı gösteri süresinin yetersizliğine esprili bir dille değindi. Hayatına giren tüm kadınları tek bir performansa sığdırmanın imkansız olduğunu savunan komedyen, "Hayatıma giren kadınları anlatmak bir buçuk saatlik oyuna sığar mı? Ben böyle bir konuyu detaylarıyla anlatacak olsam iki sezon ve 78 bölüm süren dev bir dizi olurdu. Projenin adı da zaten belli; Aşk-ı Memnu" ifadelerini kullandı.

Yapımcısıyla Yaşadığı Diyaloğu Aktardı

Yapım ekibiyle gösterinin taslağını hazırlarken yaşadığı fikir alışverişini de paylaşan Erbil başlangıçta farklı bir kurgu planladığını ifade etti. Yapımcısına izleyiciyi şaşırtmak adına kadınlardan hiç bahsetmeme teklifi götürdüğünü belirten sanatçı beklemediği bir yanıt aldığını aktardı. Yapımcısının "Peki o zaman sahnede ne anlatacaksın abi?" sorusuyla karşılaştığını söyleyen tecrübeli şovmen zengin tiyatro ve sinema geçmişine rağmen son kararı kadınlar üzerine kurduğunu, metnin yüzde seksenini bu anılara ayırdığını bildirdi.

Kalp Krizi Haberlerine Net Yalanlama

Toplantı sırasında hakkında son günlerde basında ve sosyal medyada hızla yayılan sağlık söylentilerine de açıklık getiren Erbil kalp krizi geçirdiğine yönelik iddiaları mizahi bir üslupla çürüttü. Kendi sağlık durumuna dair çıkan asılsız haberleri basından takip ettiğini belirten ünlü aktör, "Sizden öğrendim, kalp krizi geçirmişim! Çok şükür öyle bir şey yok, sağlığım yerinde" diyerek söylentilerin asılsız olduğunu kaydetti.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında sunduğu yarışma programlarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan sanatçı bu yeni projesiyle yeniden doğrudan seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Gösteri hazırlıklarını ekibiyle birlikte titizlikle yürüten Mehmet Ali Erbil sahne anılarını mizahi gözlemleriyle harmanlayarak izleyicilere tempolu bir anlatı sunmayı hedefliyor.