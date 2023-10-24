UEFA Gençlik Ligi: Galatasaray Bayern Münih'i 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 3. haftasında Bayern Münih U19 ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla galip geldi. Sarı-kırmızılıların golleri Hamza Akman ve Recep Yalın Dilek'ten gelirken, Bayern'in golünü Adam Aznou Ben Cheikh attı. İki takım 8 Kasım'da tekrar karşı karşıya gelecek.

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık ettik. A Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Galatasaray U19, Bayern Münih U19'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Gençlik Ligi'nde bu sezonki ilk zaferini kazandı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın ilk yarısı toplam 3 golle sonuçlandı. Galatasaray'ın bu önemli galibiyetinde Hamza Akman ve Recep Yalın Dilek, rakip kaleye iki gol bıraktılar. Öte yandan, Bayern Münih'in bu maçtaki tek golünü Adam Aznou Ben Cheikh'ten geldi.

Önümüzdeki Randevu

Bu zaferin ardından sarı-kırmızılı ekip, grupta dördüncü karşılaşmasını da Bayern Münih U19 takımıyla yapacak. Bu heyecanlı rövanş, 8 Kasım'da futbolseverlerle buluşacak.