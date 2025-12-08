Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Son günlerde rap dünyasında yaşanan peş peşe konser ertelemeleri ve sosyal medyaya ara verme kararları, magazin gündemini karıştırdı. Blok3, Ati242 ve Çakal'ın neredeyse aynı gün yaptıkları açıklamalar dikkat çekerken, bu durum sosyal medyada "yeni bir uyuşturucu operasyonu yolda" iddialarını gündeme getirdi.

Üç İsim Aynı Gün Açıklama Yaptı

Blok3: Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek konserlerini ertelediğini duyurdu.

Ati242: Bir aile ferdinin sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı.

Çakal: Sosyal medyaya ara vereceğini belirtti.

"Yeni Bir Operasyon Gelebilir" İddiası

Üç rapçinin eş zamanlı kararları şaşkınlık yaratırken, Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in iddiası kafaları iyice karıştırdı. Şenlik, rapçilerin de aralarında bulunduğu ünlülerin uyuşturucu incelemesine takıldığını öne sürerek şu iddiada bulundu:

"Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltındaki sosyal medya fenomeninin telefon verileri çözümlendi; ifadesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni bir operasyon gelebilir."

Ati242 Söylentilere Tepki Gösterdi

Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan rapçi Ati242, çıkan söylentilere sert bir tepki gösterdi:

"Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlayamadım. Dayım rahatsızlandığı için Almanya’ya gelmek zorunda kaldım"

Ati242, sahnelere ara verme nedeninin iddialarla ilgisi olmadığını ve tamamen ailevi bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı.