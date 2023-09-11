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Üç Kız Kardeş’in yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı

Kanal D’nin, üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan, başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran dizisi Üç Kız Kardeş yeni sezona “merhaba” diyor.

Üç Kız Kardeş’in yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-09-2023 18:38

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezon çekimlerine Ayvalık’ın eşsiz doğasında başladı. Geçtiğimiz sezon finaliyle büyük ses getiren dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Üçüncü sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Özgü Kaya, Berker Güven ve Gökberk Demirci’nin görüldüğü tanıtım sosyal medyada da ses getirdi.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni sezonu ile Kanal D’de…

 

 

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