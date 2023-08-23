Üç Kız Kardeş yeni sezona ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Üç Kız Kardeş" adlı dizi, yeni sezon çekimlerine 1 Eylül'de başlayacak. Dizinin Ayvalık'ta çekilen sahnelerinde hikaye 5 yıl sonrasına atlayacak. Süreç Film'in üstlendiği ve Eda Teksöz tarafından yönetilen dizi, yeni sezonunu 19 Eylül'de izleyicilerle buluşturacak. Dizide ayrılık yaşanmadı ve kadroya 2 yeni oyuncu katıldı.

Başarılı aktris Merve Şen, "Cevriye" karakterine hayat verecek ve Hakan Atalay'ın canlandırdığı Fatih'in eşi olarak diziye katılacak. Aynı şekilde, Zuhal Acar da Vural Şahanoğlu'nun canlandırdığı Serdar'ın eşini oynayacak.