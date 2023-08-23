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Üç Kız Kardeş yeni sezona ne zaman başlayacak?

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran eserinden Süreç Film imzasıyla ekrana uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Üç Kız Kardeş yeni sezona ne zaman başlayacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-08-2023 14:02

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Üç Kız Kardeş" adlı dizi, yeni sezon çekimlerine 1 Eylül'de başlayacak. Dizinin Ayvalık'ta çekilen sahnelerinde hikaye 5 yıl sonrasına atlayacak. Süreç Film'in üstlendiği ve Eda Teksöz tarafından yönetilen dizi, yeni sezonunu 19 Eylül'de izleyicilerle buluşturacak. Dizide ayrılık yaşanmadı ve kadroya 2 yeni oyuncu katıldı.

Başarılı aktris Merve Şen, "Cevriye" karakterine hayat verecek ve Hakan Atalay'ın canlandırdığı Fatih'in eşi olarak diziye katılacak. Aynı şekilde, Zuhal Acar da Vural Şahanoğlu'nun canlandırdığı Serdar'ın eşini oynayacak.

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