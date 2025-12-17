TV Dünyasında Şok Olay: "Gözleri Karadeniz" Finalini Yönetmen Bile Ekranda Öğrendi!

Televizyon sektöründe benzerine az rastlanır bir skandal yaşandı. ATV ekranlarında Eylül ayında büyük umutlarla başlayan "Gözleri Karadeniz" dizisi, 16 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümüyle veda etti. Ancak dizinin bittiğini ne oyuncular ne de yönetmen önceden biliyordu; kararı herkesle birlikte ekranda "final" yazısını görünce öğrendiler.

Yayın Sırasında Gelen "Final" İbaresi

2 Eylül 2025’te yayın hayatına başlayan yapım, 16 Aralık'taki bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin teknik ekibi ve oyuncu kadrosu, normal bir bölüm izlediklerini sanırken ekranın köşesinde beliren "final" yazısıyla büyük bir şok yaşadı. Bu durum, sektördeki çalışma şartlarını ve yayıncı kuruluşların tutumunu yeniden tartışmaya açtı.

Yönetmen Altan Dönmez’den Sert Eleştiri

Dizinin başarılı yönetmeni Altan Dönmez, yaşanan bu profesyonellik dışı durumu sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu bir paylaşımla eleştirdi. Kararı izleyicilerle aynı anda öğrenmenin şaşkınlığını gizleyemeyen Dönmez, ekibine şu sözlerle sahip çıktı:

“Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum.”

Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Yönetmenin bu açıklaması kısa sürede viral olurken, dizi hayranları ve sektör çalışanları "Gözleri Karadeniz" ekibine destek mesajları yağdırdı. İzleyiciler, hikayesi yarım kalan diziye bu şekilde veda edilmesini "emeğe saygısızlık" olarak nitelendirdi.