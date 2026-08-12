Tuzlu Kahve İçin Sert Sözler! “5 Bölüm Bile Dayanmaz”

Nebahat Çehre’den Eda Ece’ye yıldızlarla dolu Tuzlu Kahve’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Fragman sosyal medyayı karıştırdı, yorumlar sertleşti.

Tuzlu Kahve İçin Sert Sözler! “5 Bölüm Bile Dayanmaz”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 18:32

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Tuzlu Kahve” dizisi için ilk tanıtım yayınlandı. Açıkçası kadroya bakınca insanın beklentisi ister istemez yükseliyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi birbirinden güçlü isimleri aynı projede görmek bile diziyi merak ettirmeye yetiyor.

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada da hareketlilik başladı. Özellikle X kullanıcıları fragmanı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Ancak herkes aynı fikirde değildi.

Kadro Çok İddialı

“Tuzlu Kahve”nin oyuncu kadrosu gerçekten dikkat çekici. Dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene’nin yanı sıra Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan ve Nergis Kumbasar gibi isimler de yer alıyor.

Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de kadronun diğer dikkat çeken oyuncuları arasında.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada farklı yorumlar peş peşe geldi. Bazı izleyiciler oyuncu kadrosunu çok beğenirken, bazıları ise dizinin hikâyesi ve tanıtımından pek etkilenmedi.

“Kadro iyi ama bir şey eksik” diyen de oldu, “5 bölüm anca dayanır” yorumunu yapan da. Hatta bazı izleyiciler, bu kadar kaliteli oyuncunun projede harcandığını düşündüğünü söyledi.

Konusu da Dikkat Çekiyor

Dizinin hikâyesi ise İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Genç çift evlenmek isteyince, normal şartlarda aynı masaya bile oturması zor olan iki aile karşı karşıya geliyor. Böylece aşkın sadece iki kişi arasında değil, aileler ve gelenekler arasında da sınandığı eğlenceli bir hikâye ortaya çıkıyor.

Şimdi herkesin merak ettiği soru aynı: Bu güçlü kadro, “Tuzlu Kahve”yi sezonun hitlerinden biri yapabilecek mi?

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