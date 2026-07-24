Simge Sağın'ın Bahçe Pozları Sosyal Medyayı Salladı: Takipçileri Şaşkına Uğradı

Simge Sağın'ın bahçede giydiği file elbisesi sosyal medyayı salladı. Takipçilerinin çıplak sandığı ünlü şarkıcı, sevgilisi İlkay Şencan'ı takipten çıktı.

Simge Sağın'ın Bahçe Pozları Sosyal Medyayı Salladı: Takipçileri Şaşkına Uğradı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 14:55

Pop müziğin sevilen ve başarılı ismi Simge Sağın sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı ve cesur fotoğraflarla bir kez daha magazin gündeminin odağına yerleşti. Sahne performanslarının yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı son olarak bahçede çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı popçunun cesur ve tarz stili kısa sürede dijital platformlarda geniş bir kitle tarafından konuşulmaya başlandı.

Kahverengi File Elbisesi Sosyal Medyada İllüzyon Yarattı

Bahçede çekildiği karelerde kahverengi file elbisesi ve devasa güneş gözlükleriyle kamera karşısına geçen 42 yaşındaki Simge Sağın doğal ve iddialı tarzıyla takipçilerini adeta ikiye böldü. Şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı hızla yayıldı. Takipçilerinden "Her hali olay", "Yine çok şık" ve "Tarzını konuşturmuş" gibi övgü dolu mesajlar gelirken file elbisenin yarattığı illüzyon nedeniyle bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğrafların altına çok sayıda kullanıcının yaptığı şu yorumlar dikkat çekti: "Çıplak sandım olay!"

DJ İlkay Şencan İle Yollarını Ayırdığı İddia Edildi

Cesur pozlarıyla gündemi sarsan Simge Sağın'ın özel hayatında ise çalkantılı günler yaşandığı öne sürüldü. Bir süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü DJ İlkay Şencan ile ilişkisini sonlandırdığı konuşulan güzel şarkıcı radikal bir hamleye imza attı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Simge Sağın sosyal mecralardaki tüm izleri tek kalemde sildi. İkilinin birbirlerini takipten çıkarması ve fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını tamamen doğrulamış oldu.

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