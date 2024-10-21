Tuvalette fazla zaman geçirmek hemoroid hastalığına neden olabilir!

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, hemoroidin kendiliğinden iyileşmediğini ve hastaların diyet, yaşam tarzı değişikliği ve gerektiğinde cerrahi müdahale ile tedavi edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Hemoroid nedir ve tedavi edilmezse ne olur?

Doç. Dr. Türkmen Sarıyıldız, hemoroidin anüs ve rektum çevresindeki damarların şişmesi ve iltihaplanması sonucu oluşan bir rahatsızlık olduğunu belirtiyor. “Bu hastalık kendi kendine geçmez. Beslenme ve yaşam tarzı değişikliği, özellikle spor, yürüyüş ve yüzme gibi aktiviteler bu süreçte çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda cerrahi tedavi de gerekli olabilir” dedi.

Beslenme tarzına dikkat!

Doç. Dr. Türkmen Sarıyıldız, hemoroid hastalarının özellikle sirkeli, baharatlı ve acı yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı. “Hemoroid şikayetleri olan hastalarımıza, yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri, bol lifli gıdalar tüketmeleri ve düzenli su içmeleri gerektiğini anlatıyoruz” diye ekledi. Bu tür basit yaşam tarzı değişikliklerinin, hemoroidin ilerlemesini önlemede ve semptomları hafifletmede etkili olduğunu belirtti.

Hemoroidin derecesi tedavi seçeneğini belirliyor

Doç. Dr. Türkmen Sarıyıldız, hemoroidin 1., 2. ve 3. derece olarak sınıflandırıldığını, bu sınıflandırmanın hemoroidin durumuna göre belirlendiğini açıkladı: “Hemoroid, içeride kalabiliyor, azıcık dışarı çıkabiliyor veya tamamen dışarıda olabiliyor. Bu sınıflandırma, hastaya uygulanacak tedavi yöntemini belirlememizde büyük rol oynar.” Tedavi yönteminin seçimi, hastanın yeme alışkanlıkları, tuvalet alışkanlıkları ve eşlik eden diğer hastalıklar dikkate alınarak yapılıyor.

Doç. Dr. Türkmen Sarıyıldız, tedaviye öncelikle ilaçlarla başladıklarını belirtti. “Lokal ajanlar ve ağızdan kullanılan ilaçlar ile o bölgenin rahatlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, konservatif önlemlerle, örneğin oturma banyoları ve hijyen kuralları gibi yöntemlerle hastalarımızın büyük bir kısmını tedavi edebiliyoruz” dedi. Ancak bazı vakalarda, bu yöntemlerin yeterli olmadığını ve cerrahi müdahalenin gerekli hale geldiğini söyledi. “Hem lazerle hemorroid tedavisi, band ligasyonu ve skleroterapi gibi basit günü birlik işlemlerle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Aynı zamanda stapler kullanarak daha radikal ameliyatlar da yapıyoruz” diye belirtti. Tedavi sürecinin kişiye özel olduğunu ve hastanın yaşam koşulları ile eşlik eden hastalıkların tedavi seçimini etkilediğini vurguladı.

Doğru tuvalet alışkanlığı neden önemli?

Doç. Dr. Türkmen Sarıyıldız, hemoroid hastalarının doğru tuvalet alışkanlıkları edinmeleri gerektiğini ifade etti: “Tuvalette uzun süre oturmamak, her gün aynı saatte tuvalete gitmek ve büyük tuvalet yapmayı ertelememek çok önemlidir. Tuvalette telefonla oynamak veya uzun süre gazete okumak gibi alışkanlıklar hemoroid ve anal fissür gibi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir” dedi.