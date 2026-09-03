Tutuklanan Nişanlısına İrem Derici’den Şaşırtan Destek!

Tutuklanan nişanlısı İsmail Melih Kunukçu’nun doğum gününde sessizliğini bozan İrem Derici birlikte fotoğraflarını paylaşıp “Sonsuza dek yanındayım” dedi.

Tutuklanan Nişanlısına İrem Derici’den Şaşırtan Destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 13:05

İrem Derici, nişanlısı İsmail Melih Kunukçu’nun tutuklanmasının ardından bir süredir sessizliğini koruyordu. Ünlü şarkıcı, 31 Ağustos’ta yaşanan tutuklama kararından sonra nişanlısıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Ancak Kunukçu’nun doğum günü gelince Derici sessizliğini bozdu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından nişanlısıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaştı. Yazdığı duygusal mesaj ise kısa sürede dikkat çekti. Özellikle “Sonsuza dek yanındayım” sözleri, Derici’nin zor günlerde nişanlısının yanında olduğunu açıkça gösterdi.

O Günü Yeniden Hatırlattı

İrem Derici, paylaşımında çiftin ilişkisi açısından özel bir yere sahip olan 13 Mayıs 2025 tarihine de değindi. Kunukçu’nun kendisine Sidney’de evlenme teklif ettiği günü hatırlatan şarkıcı, birlikte geçirdikleri iki yıldan söz etti.

Derici, bu süreçte karşılarına pek çok zorluk çıktığını ancak bunların üstesinden birlikte geldiklerini söyledi. Hatta bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerinin mesajını verdi.

“O Yüzüğü Boşuna Takmadık”

Paylaşımında oldukça duygusal ifadeler kullanan İrem Derici, nişanlısının yeni yaşını kutlarken sevgisini de açıkça dile getirdi.

“İyi ki doğdun sevgilim, sonsuza dek yanındayım” diyen Derici, birlikte çektirdikleri fotoğraflara da “Şu kocaman gülüşlerimizi hiçbir şey solduramaz” notunu ekledi.

Bu sözler, yaşanan tüm gelişmelere rağmen Derici’nin ilişkisine sahip çıktığını gösteren güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Kunukçu Neden Tutuklandı?

İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklandı.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral ise müvekkiline yöneltilen tek isnadın “bahis oynama” olduğunu açıkladı. Avukat, Kunukçu hakkında bahis oynatma, organizasyon yürütme ya da IBAN kullandırma gibi suçlamaların bulunmadığını belirtti.

Derici’nin uzun süren sessizliğin ardından doğum gününde yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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