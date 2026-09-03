“Satanizm” Tepkileri Sonrası Anyma’ya Büyük Şok!

Elektronik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Anyma’nın 12 Eylül’de İstanbul’da vermesi planlanan konserden kötü haber geldi. “Satanizm” tartışmalarıyla gündeme gelen etkinlik, İstanbul Valiliği’nin kararıyla iptal edildi.

Anyma adıyla sahne alan Matteo Milleri’nin Ataköy’de hayranlarıyla buluşması için hazırlanan konser, son günlerde sosyal medyada ciddi bir tartışmanın merkezine oturmuştu. Özellikle sanatçının sahne şovlarında kullandığı bazı görüntü ve semboller, sosyal medyada tepki çekmişti.

Sahne Görselleri Gündem Oldu

Tartışmanın fitilini ateşleyen konu, Anyma’nın konserlerinde kullandığı sıra dışı sahne tasarımları oldu. Dev ekranlarda yer alan bazı semboller ve görüntüler, sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından satanist ritüellerle ilişkilendirildi.

Bu paylaşımların hızla yayılmasıyla birlikte konser de kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti. Görseller üzerinden başlayan eleştiriler, zamanla etkinliğin tamamen iptal edilmesi yönündeki çağrılara dönüştü.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Konserin İstanbul’da yapılacağının duyulmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Anyma’nın sahne şovlarını eleştirirken, bazıları ise görsellerin bir sanat performansının parçası olduğunu savundu.

Ancak özellikle “satanizm” iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte etkinliğin iptal edilmesini isteyen paylaşımlar hızla çoğaldı. Konuyla ilgili tartışmalar büyüdükçe gözler yetkili makamlara çevrildi.

Valilikten Beklenmedik Karar

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, 12 Eylül’de Ataköy’de düzenlenmesi planlanan Anyma konserinin iptal edilmesine karar verdi.

Böylece elektronik müzik tutkunlarının uzun süredir beklediği İstanbul buluşması gerçekleşmeden sona erdi. Konserin iptal edilmesi, sahne görselleri üzerinden başlayan tartışmayı da yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.