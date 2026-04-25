Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Tutsak Sevda dizisi sete çıktı! Eslem Akar ve Mert Altınışık’lı uluslararası proje Caged Love, güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi : 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Dizisinin Çekimleri Başladı

Rise Studios ve Inter Medya ortaklığıyla hazırlanan Tutsak Sevda dizisi sete çıktı. Uluslararası adıyla Caged Love olarak duyurulan proje, güçlü hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapım ekipleri, geçtiğimiz aralık ayında imzaladıkları stratejik ortaklığın ardından projeyi hayata geçirdi.

Yönetmen koltuğunda Canan Çelik oturuyor. Senaryoyu ise Zeynep Küçükerciyes ve Ali Göğebakan birlikte kaleme alıyor. Böylece proje, deneyimli bir yaratıcı ekiple yola çıkıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Dizinin başrollerini Eslem Akar ve Mert Altınışık paylaşıyor. Ayrıca kadroda Caner Kurtaran, Faruk Pakiş, Gül Arcan, Aslı Saçar, Hasan Ballıktaş, Berna Üçkaleler ve Pelin Orhuner yer alıyor.

Oyuncu kadrosunun çeşitliliği, hikâyenin derinliğini destekliyor. Bununla birlikte proje, karakter odaklı anlatımıyla izleyiciyi ekrana çekmeyi hedefliyor.

Uluslararası Hedeflerle Yola Çıkıldı

Yapımcılar, Tutsak Sevda dizisini küresel bir izleyici kitlesine ulaştırmayı planlıyor. Proje, uluslararası prodüksiyon standartlarında çekiliyor.

Inter Medya Kurucusu ve CEO’su Can Okan, projeye dair açıklamalarda bulundu. Okan, Caged Love dizisinin küresel ortak yapım stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca Türk dizilerinin uluslararası başarısını güçlü hikâye anlatımıyla pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan Rise Studios CEO’su Amanda Turnbull da iş birliğinin önemine değindi. Turnbull, sınırları aşan hikâyelere destek verdiklerini vurguladı. Aynı zamanda projenin hem yerel hem de küresel ölçekte karşılık bulacağını ifade etti.

Tutsak Sevda’nın Konusu Neyi Anlatıyor?

Tutsak Sevda, fedakârlık ve yasak aşk temalarını merkezine alıyor. Hikâye, işlemediği bir suçla itham edilen Deniz karakterine odaklanıyor.

Deniz, kızını korumak için ölmek üzere olan arkadaşının kimliğini üstleniyor. Yeni kimliği Sevda ile Demiricihan ailesinin malikanesine giriyor. Ancak burada planlamadığı bir evliliğe zorlanıyor.

Baran ile yapılan bu evlilik, zamanla derin bir aşka dönüşüyor. Fakat geçmişin sırları ve yanlış bilinen gerçekler, bu ilişkinin üzerinde gölge oluşturuyor. Böylece hikâye, güçlü duygusal çatışmalarla ilerliyor.

