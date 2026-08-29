Türkücü Ceylan'ın Torunu Lucas Karel 1 Yaşında

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ceylan özel hayatındaki neşeli bir gelişmeyle yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Şarkıcının Erhan Bozkurt ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt 2022'de uzun süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile hayatını birleştirmişti. Genç çiftin mutlu evliliği geçen yıl kucaklarına aldıkları bebekleriyle taçlandı. Ailenin neşe kaynağı olan minik Lucas Karel bugün itibarıyla ilk yaşını kutluyor. Bu özel gün tüm aile bireyleri için duygu dolu anların yaşanmasına zemin hazırladı.

51 Yaşında Anneanne Olmanın Gururu

Torununun birinci yaş gününü büyük bir heyecanla karşılayan 51 yaşındaki ünlü sanatçı yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Genç yaşta anneanne unvanını alan Ceylan torununa duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. Paylaşımında son derece samimi ifadelere yer veren başarılı şarkıcı hissettiği duyguları şu sözlerle özetledi: "Genç yaşta anne olmanın ödülü... Torunum, Karel'im iyi ki doğdun." Sanatçının bu anlamlı ve içten kutlaması kısa süre içinde sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Ünlü şarkıcının torunuyla olan paylaşımları hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Aile bağlarına verdiği değerle bilinen Ceylan torununun büyüme evrelerini ve bu süreçte yaşadığı deneyimleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra aile yaşamındaki huzurlu tablolarıyla da adından söz ettiren ünlü isim anneanne olmanın hayatına kattığı farklı anlamı her fırsatta dile getiriyor. Minik Lucas Karel'in ilk yaş günü kutlamaları hem aile içinde hem dijital dünyada neşeyle karşılandı.

Sanat Dünyasından ve Hayranlardan Destek

Geçmişten bu yana güçlü ses tonu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinde kalıcı bir iz bırakan Ceylan özel hayatıyla da takdir topluyor. Torunu Lucas Karel'in büyümesini yakından takip eden sevenleri sosyal medya üzerinden ilettikleri iyi dileklerle bu özel güne ortak oldu. Sanatçının ailesiyle birlikte geçirdiği bu neşeli ve anlamlı günler magazin basınının da yakın takibinde kalmaya devam ediyor.