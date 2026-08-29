Nefise Karatay Kızıl Saçlarına Veda Etti: İşte Yeni İmajı!

Survivor 2026 sezonunda sergilediği hırslı parkur performansıyla adından söz ettiren Nefise Karatay yarışmanın ardından özel hayatı ve tarzındaki yeniliklerle gündemde kalmayı sürdürüyor. Büyük finale kısa bir süre kala Dominik Cumhuriyeti'ndeki ada serüvenini noktalayan başarılı yarışmacı Türkiye'ye döndükten sonra dijital mecralarda güçlü bir etkileşim alanı yakaladı. Günlük yaşamına, spor rutinlerine ve seyahatlerine dair kesitleri takipçilerine aktaran Karatay bu kez dış görünüşünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

Kızıl Tondan Siyah Saça Dönüş

Yarışma maratonunu tamamladıktan hemen sonra saçlarını koyu kızıl tona boyatan genç sporcu bu iddialı rengiyle takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Bir süre kızıl saç stilini koruyan Karatay aradan geçen zaman diliminin ardından görünümünü bir kez daha yenileme kararı aldı. Kızıl renge tamamen veda ederek koyu siyah saç tonuna geri dönen ünlü isim tazelediği imajını kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla gözler önüne serdi. Siyah saçlı yeni hali takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum topladı.

Seda ile Birlikte Amsterdam Çıkarması

İmaj değişikliğinin hemen ardından soluğu yurt dışında alan Nefise Karatay ada hayatında birlikte mücadele ettiği yakın arkadaşı Seda ile Hollanda'ya gitti. Başkent Amsterdam'ın tarihi sokaklarında ve ünlü su kanallarında keyifli vakit geçiren ikili şehir turundan renkli enstantaneleri sosyal medya hesaplarına taşıdı. Seyahat boyunca kaydettiği eğlenceli videolarla ve sokak pozlarıyla öne çıkan Karatay hem yarışma yorgunluğunu üzerinden atıyor hem yeni döneme enerji depoluyor.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Survivor sonrası dönemde sosyal medya mecralarını oldukça dinamik kullanan Karatay özgün paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor. Sporcu kimliğini günlük yaşam tarzıyla birleştiren genç televizyon figürü stilindeki cesur dokunuşlarla beğeni toplamayı sürdürüyor. Amsterdam seyahatine devam eden ünlü isim dijital platformlarda paylaştığı estetik karelerle magazin dünyasındaki popülaritesini güçlendiriyor.