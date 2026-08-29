Başrollerini Haluk Bilginer ile Ali Atay'ın Paylaştığı Güneye Giderken'den İlk Set Karesi

Türk sinemasının iki güçlü ismi Haluk Bilginer ile Ali Atay merakla beklenen yeni sinema filmi "Güneye Giderken" için kamera karşısına geçti. Çekim maratonu başlayan iddialı yapımın setinden paylaşılan ilk fotoğraf sinemaseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. İki başarılı oyuncunun enerjisini yansıtan ilk kare sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi görerek sinema gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Çekimler Muğla Güllük'te Başladı

TAFF Pictures yapımcılığında hayata geçirilen projenin çekimlerine Muğla’nın sahil kasabası Güllük ev sahipliği yapıyor. Ege’nin kendine has atmosferinde motor diyen yapım ekibi setten servis ettiği ilk görselle projenin dünyasına dair ipuçları sundu. Titizlikle yürütülen çekim sürecinin tamamlanmasının ardından film dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Turgay ile Kadir'in Unutulmaz Yolculuğu

Yol hikayesi türündeki yapım yaşamları beklenmedik bir noktada kesişen iki zıt karakterin serüvenini beyazperdeye taşıyor. Haluk Bilginer filmde yalnızca birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Turgay karakterine hayat veriyor. Hayatının son döneminde gerçekleştirmek istediklerini özel bir listede toplayan Turgay yola çıkmak için bir taksi çeviriyor. Bu yolculukta direksiyonun başına geçen taksi şoförü Kadir karakterini ise Ali Atay canlandırıyor. İkilinin çıktığı bu duygusal rota izleyicilere hem dokunaklı hem tebessüm ettiren anlar vadediyor.

Senaryo ve Yönetmen Koltuğunda Ali Atay

Başarılı oyuncu Ali Atay projede başrol oynamanın yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturuyor. Filmin senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir ile birlikte kaleme alan Atay kendine has mizahi ve dramatik anlatım dilini bu kez Ege yollarına taşıyor. İki usta aktörün setteki güçlü uyumu projenin kalitesini şimdiden gözler önüne seriyor.