Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli'den Mezar Başında Paylaşım

Pankreas kanseri sebebiyle 2025'te yaşamını yitiren ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli sosyal medya platformları üzerinden eşine duyduğu özlemi dile getirmeye devam ediyor. Sanatçının aramızdan ayrılışının üzerinden geçen zamana rağmen hatırasını canlı tutan Sünneli son olarak kabir ziyaretinde kaydettiği bir fotoğrafı takipçilerinin dikkatine sundu.

Zincirlikuyu'da Kabir Ziyareti

Eşinin kabrini düzenli aralıklarla ziyaret eden İlker Sünneli mezar taşının üzerine bırakılan taze beyaz çiçeklerin fotoğrafını çekti. Çektiği bu kareyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Sünneli fotoğrafa "Beyaz çiçeklerin sen olmuş konuşuyor. Özleştik çok" notunu ekledi. Kısa sürede geniş bir etkileşim alan bu paylaşım Tanyeli'nin sevenlerinden ve sanat camiasından çok sayıda taziye ile destek mesajı topladı.

Pankreas Kanseriyle Zorlu Mücadele

Gerçek adı Çağrı Tanyeli Özruh olan ünlü dans sanatçısı uzun bir süre boyunca pankreas kanseri tedavisi gördü. Hastane sürecinde sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan sanatçı 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü merkezde hayata veda etti. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kaybın ardından Tanyeli 18 Mart 2025'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazıyla ebediyete uğurlandı.

"Güneşin Kızı" İfadeleriyle Anıyor

Zorlu tedavi sürecinde eşine destek olan Sünneli, vefat eden eşine bağlılığını sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getiriyor. Daha önce Tanyeli'nin geçmiş yıllara ait sahne performanslarını yayınlayan Sünneli, "Sana da günaydın aşkım. Seni çok seviyorum ve seni hep yaşatacağım... Güneşin kızı" ifadeleriyle eşine seslenmişti.

Sosyal Medyada Duygusal Hatıralar

Sünneli daha önceki bir paylaşımında ise eşini rüyasında gördüğü anları anlatmıştı. Uykusundan uyandığında yaşadığı hüznü aktaran Sünneli rüyasının çok gerçekçi olduğunu ve uyanınca gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirmişti. İlker Sünneli'nin mezar başından paylaştığı son kare usta sanatçıyı bir kez daha saygı ve özlemle hatırlattı.