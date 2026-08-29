Seray Sever'den Dünya Güzellerim Hakkında Olay İtiraf!

Sunucu ve televizyon programcısı Seray Sever ekranlarda fırtınalar estiren "Dünya Güzellerim Tatilde" projesinin perde arkasında yaşanan krizleri kamuoyuyla paylaştı. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi tanınmış isimlerle kamera karşısına geçen Sever çekim sürecinde karşılaştığı idari ve mali aksaklıkları ayrıntılarıyla anlattı. 40 gün boyunca süren çekim maratonunun ardından projenin erken final yaptığını belirten ünlü sunucu yapım şirketiyle yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

"Hiçbir Şey Alamadık, Davamız Sürüyor"

Toplam 13 bölüm olarak planlanan eğlence programının ekranda kısa süre kalmasının sebeplerini anlatan Seray Sever yapım firmasından hak ettiği ücreti temin edemediğini ifade etti. Kadrodaki diğer isimlerin ödemelerini eksiksiz aldığını savunan ünlü sunucu kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirdi. Emeğinin karşılığını almak için yasal yollara başvurduğunu belirten Sever yapımcı aleyhine açtığı alacak davalarının mahkemede sürdüğünü kaydetti.

Gece Yarısı Başlayan Zorlu Set Saatleri

Fiziksel olarak büyük bir yıpranma yaşadığını belirten sunucu iki küçük çocuğuyla birlikte sete gittiğini ve kendi bütçesinden ciddi harcamalar yaptığını söyledi. Normal şartlarda akşam saat 21.00’de başlaması gereken kayıtların Bülent Ersoy’un kişisel hazırlık süreci nedeniyle gece 02.00’ye sarktığını anlatan Sever sabah 05.00’e kadar süren düzensiz mesai saatlerinin tüm ekibi tükettiğini aktardı. Bülent Ersoy’un makyözüyle yaşadığı tartışmanın basına yansımasıyla kanal yönetiminin projeyi yayından kaldırdığını hatırlatan Sever bu krizin yayın planını tamamen bozduğunu dile getirdi.

Kurguda Tek Taraflı Filtre ve Yapımcılık Eleştirisi

Projeye başlangıçta moderatör olarak dahil edildiğini fakat formatın sonradan dört kişilik bir yapıya dönüştürüldüğünü kaydeden Sever montaj aşamasında da adaletsiz uygulamalarla karşılaştıklarını öne sürdü. Bölüm kurgularında yalnızca tek bir isme özel dijital filtre ve rötuş uygulandığını, diğer katılımcıların ise ekranda özensiz bırakıldığını belirten ünlü televizyoncu bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Geçmişte bizzat yapımcılık yaptığını hatırlatan deneyimli isim profesyonel bir sette bu tür kayırmacı yaklaşımların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak projeyi bir daha benzer işlerde yer almamak üzere bir ders olarak gördüğünü ifade etti.