Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası

Survivor yıldızı Ayşe Yüksel, uzun süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile İstanbul'da evlendi. Çiftin kır düğünündeki romantik ilk dansına aniden bastıran yağmur eşlik etti.

Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 19:56

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel uzun süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile hayatını birleştirdi. Memleketi Düzce'de gerçekleştirdiği kına gecesi ve ilk düğün merasiminin ardından rotayı İstanbul'a çeviren çift doğayla iç içe bir kır düğünü organize etti. Yakın aile üyelerinin yanı sıra dostlarının da katıldığı kutlamada çift davetlilerin alkışları eşliğinde nikah masasına oturdu.

İlk Dansa Eşlik Eden Yağmur Sürprizi

Açık alanda düzenlenen düğün töreninde beklenmedik bir hava muhalefeti yaşandı. Yeni evli çiftin sahneye çıkarak ilk danslarını gerçekleştirdiği sırada başlayan sağanak yağış davetlilerin heyecanını artırdı.

Yağmura aldırış etmeden pistte dans etmeyi sürdüren ikili unutulmaz ve romantik anlar sergiledi. Konukların cep telefonlarıyla kaydettiği bu özel dakikalar kısa süre içinde dijital mecralarda geniş kitlelere ulaştı.

Maldivler'deki Tekliften Nikah Masasına

Ekran serüvenini başarıyla tamamlayan Yüksel evlilik yolundaki ilk büyük adımı Maldivler tatilinde atmıştı. Sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim geçen yılın eylül ayında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Düğün süreci boyunca iki farklı gelinlik modeli tercih eden Yüksel, Düzce'deki kutlamada tül detaylı kabarık bir model giyerken İstanbul'daki organizasyonda ise dantel işlemeli balık kesim bir tasarım tercih etti.

Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı da Katıldı

Renkli geçen düğün organizasyonunda televizyon dünyasından tanıdık simalar da hazır bulundu. Ayşe Yüksel'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Survivor eski şampiyonu Adem Kılıççı törenden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çekilen fotoğraflar yarışmanın takipçileri tarafından beğeni toplarken çiçeği burnunda çifte binlerce tebrik mesajı iletildi.

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