Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı

Popcast programına katılan Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le evliliğinden olan kızı Nazlı'nın müzik yeteneğini Sezen Aksu'nun keşfettiğini itiraf etti.

Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 19:47

Pop müziğin deneyimli yorumcularından Aşkın Nur Yengi, Kaan Ölker’in sunduğu "Popcast" programına konuk olarak kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Henüz 13 yaşındayken Sezen Aksu’nun vokalistliğini üstlenerek sahneye adım attığını hatırlatan sanatçı erken yaşta çalışma temposuna girmenin getirdiği sorumlulukları aktardı. 15 yaşında akranları gibi tasasız bir gençlik dönemi yaşayamadığını belirten Yengi hayatı boyunca daima ölçülü ve titiz davranmak zorunda kaldığını vurguladı. Şöhret tutkusuyla hareket etmediğini söyleyen ünlü şarkıcı gündelik yaşamında pazar alışverişine çıkmaktan çekinmediğini ve doğallığı benimsediğini dile getirdi. Sosyal medya kültürünü de eleştiren sanatçı dijital mecraların hayatın gizemini yok ettiğini savundu.

Riskli Hamilelik ve Erken Doğum Mücadelesi

Usta aktör Haluk Bilginer ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı'nın doğum sürecinde atlattığı sağlık tehlikesini anlatan Yengi yaşadığı zorlu günleri ilk kez bu kadar net paylaştı. Hamilelik döneminde "Plasenta Previa" teşhisi aldığını açıklayan sanatçı bebeğin büyümesiyle birlikte hayati kanama riski oluştuğunu ve bu sebeple aylarca hareketsiz kalarak yatak istirahati uyguladığını ifade etti.

Ağır riskler altında geçen sürecin ardından kızının yedi aylıkken dünyaya geldiğini aktaran Yengi çocuğunun hayatına bir mucize gibi girdiğini söyledi.

Nazlı'nın Yeteneğini Sezen Aksu Fark Etti

Kızının kariyer planlamasına asla müdahale etmediklerini ve daima onun tercihlerine saygı duyduklarını belirten başarılı yorumcu müzik yolculuğunun başlangıcında Sezen Aksu’nun kilit rol oynadığını kaydetti. Nazlı’nın eğitim döneminde kaydettiği ses demolarını Aksu’ya dinlettiklerini aktaran sanatçı usta müzisyenin bu yorumu çok beğendiğini ve Nazlı’nın şarkı söylemeyi sürdürmesi için büyük destek verdiğini belirtti. Aşkın Nur Yengi kızının profesyonel müzik adımında Aksu'nun rehberliğinin büyük payı olduğunu sözlerine ekledi.

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