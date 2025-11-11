Türkiye’nin sevilen gazetecilerinden Mesut Yar Foods Digitale Dergisi’nde

Şair, yazar, oyuncu, radyo ve televizyon programı sunucusu Mesut Yar, birbirinden leziz yazılarıyla her ay FoodsDigitale Dergisi’nde…

Türkiye’nin sevilen gazetecilerinden Mesut Yar Foods Digitale Dergisi’nde
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-11-2025 17:23

“Ne Yersen O’sun” mottosuyla yayın hayatına  devam eden Foods Digitale, gastronomi dünyasındaki yenilikleri, farklı keşifleri ve daha fazlasını her ay yepyeni isimlerin katkılarıyla okurlarına sunmaya devam ediyor.



Uzun yıllara dayanan medya kariyeri boyunca çeşitli televizyon ve radyo programlarında görev alan Mesut Yar, aynı zamanda oyunculuk yapmış, kitaplar yazmış ve çok sayıda projeye imza atmıştır.  



Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgileniyor. Birçok şiir, röportaj ve deneme kitabı yayımladı.  


Şu anda Habertürk TV‘de "Gün Başlıyor" adlı programı sunan Yar, güncel olayları derinlemesine analiz ederken izleyicilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.

