Türkiye'de satış rekoru kıran o model artık elektrikli

Chery, otomobil dünyasında heyecan uyandıran bir yenilikle karşımızda. Ünlü otomobil üreticisi, Omoda 5 modelini baştan sona yenileyerek elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Bu yeni modelin özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyordu, ve sonunda açıklandı.

Chery'nin yeni elektrikli aracı Omoda 5 EV, sadece şık tasarımıyla değil, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Tam şarj edildiğinde 450 km'ye kadar menzil sunabilen bu araç, çevreye duyarlı sürücüler için mükemmel bir seçenek olacak.

Hızlı Şarj İmkanı

Omoda 5 EV, 61 kWh'lik bataryasıyla öne çıkıyor. Bu batarya, 110 kW'a kadar hızlı şarjı kabul edebiliyor. Bu özellik sayesinde aracın sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj olması sadece 30 dakikayı buluyor. Bu, uzun yolculuklarda bile sizi bekletmeyeceği anlamına geliyor.

Güçlü Performans

Tek bir elektrik motoru, ön tekerleklere 201 beygir gücü sağlayarak Omoda 5 EV'i sıfırdan 100 km/s hıza sadece 7.6 saniyede çıkartabiliyor. Bu performans, sürücülere dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, araçta eko, konfor ve spor olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. Bu modlar, sürücülere farklı sürüş koşullarına uyum sağlama imkanı sunuyor.

Chery, Omoda 5 EV'i Mart 2024'te İngiltere pazarına sunmaya hazırlanıyor. Ancak fiyat konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da, çevreci teknoloji ve güçlü performans sunan bu aracın oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Chery'nin Omoda 5 EV'i elektrikli araç tutkunları için heyecan verici bir seçenek sunuyor. Çevre dostu özellikleri, hızlı şarj imkanı ve güçlü performansıyla bu araç, otomobilseverlerin dikkatini çekmeye aday. Mart 2024'ü beklemeye şimdiden değer!

Omoda 5 EV, benzinli araçlardan belirgin bir şekilde ayrılan yenilikçi bir ön yüz tasarımına sahip. Bu araç, benzinli versiyonunda bulunan sadece Omoda rozetinin ötesine geçiyor. Ön ızgara yerine, gövde renginde zarif bir panelle dikkat çekiyor ve Omoda logosu, ön farların arasında vurgulu bir şekilde konumlandırılmış.

Omoda 5 EV'nin tasarımı, markanın yıldırım düşmesi anındaki ışık ve gölge oyunlarından ilham aldığı "Hareket Halindeki Sanat" tasarımının ilkelerine dayanıyor. Bu tasarım anlayışı, aracın estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek "Hareketin Işığı" olarak adlandırılıyor.

Omoda 5 EV, benzinli versiyonundan farklı olarak dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Bu donanım seviyeleri, kullanıcıların aracı kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak. Henüz fiyatlar hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Omoda'nın hem fiyat hem de donanım açısından oldukça rekabetçi olması bekleniyor. Uzmanlar, fiyatın 2 milyon liranın altında olabileceğini öngörüyor.

Omoda, 2025 yılına kadar Avrupa pazarında daha fazla varlık göstermeyi planlıyor. Bu kapsamda marka, iki farklı SUV modelini Avrupa'ya sunmayı hedefliyor. Bunlardan biri daha büyük bir O9 modeli olacak ve hem benzinli hem de plug-in hibrid seçenekleri sunacak. Diğeri ise Nissan Juke'a rakip olarak gelecek ve benzinli, plug-in hibrid ve tamamen elektrikli versiyonlarla kullanıcıların karşısına çıkacak.