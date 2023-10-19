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Türkiye Pazarında En Uygun Sıfır Otomobiller

Enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar için otomobil fiyatları her zamankinden daha önemli. Otomobil şirketlerinin sunduğu cazip fiyatlarla, otomobil sahibi olmak isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. İşte Türkiye pazarında satılan en uygun sıfır otomobiller.

Türkiye Pazarında En Uygun Sıfır Otomobiller
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 22:01

Enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar için otomobil fiyatları her zamankinden daha önemli. Otomobil şirketlerinin sunduğu cazip fiyatlarla, otomobil sahibi olmak isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. İşte Türkiye pazarında satılan en uygun sıfır otomobiller.

Fiat'ın Cazip Fırsatları

2023 Model Fiat Egea Sedan ve Hatchback serileri, 95 HP'lik motor seçenekleriyle 752.900 TL ile 966.900 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Fiat'ın diğer uygun fiyatlı modelleri arasında Panda ve 500 modelleri de bulunuyor.

Renault ile Uygun Fiyatlarda Yeni Otomobiller

Renault Clio, 826.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Taliant ise 813.000 TL'den başlıyor. Her iki model de bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor.

Dacia'nın Bütçe Dostu Modelleri

Dacia, Sandero ve Sandero Stepway modelleriyle uygun fiyatlı otomobiller sunuyor. Bu modeller 874.000 TL'den başlayarak tercih edilebiliyor.

Citroen ve Hyundai'nin Cazip Seçenekleri

2023 Model Citroen C3, 809.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Hyundai'nin i10, i20 ve Bayon modelleri de uygun fiyatlı seçenekler arasında.

Volkswagen ve Opel'in Uygun Fiyatlı Otomobilleri

Volkswagen Polo, 922.800 TL'den başlayan fiyatlarla sürücülerin ilgisini çekiyor. Opel Corsa da 880.900 TL ile uygun bir alternatif oluşturuyor.

Kia'nın Geniş Model Yelpazesi

Kia'nın Picanto modeli 780.000 TL, Rio modeli 955.000 TL ve Stonic modeli ise 905.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Toyota'nın Uygun Fiyatlı Seçeneği

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S modeli, 1.002.800 TL ile pazarda yerini alıyor.

Otomobil almayı düşünenler için bu fırsatlar, farklı bütçelere uygun geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Otomobil almak isteyenler, bu avantajlardan yararlanarak hayalindeki araca sahip olabilirler.

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