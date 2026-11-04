Antalya'da Poizi Coşkusu: Küçük Hayranıyla Sahnede Düet Yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sevilen sanatçı Poizi, Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı "Çok Güzel Gülüyorsun" şarkısı sırasında küçük bir hayranını sahneye davet ederek birlikte düet yaptı.



Poizi En Sevilen Şarkılarını Seslendirdi

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Poizi, Konyaaltı Beach Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatan genç şarkıcı, sahne performansıyla festival coşkusuna ortak oldu.

Küçük Hayranıyla Sahnede Unutulmaz Düet

Konserin en özel anlarından biri ise "Çok Güzel Gülüyorsun" şarkısı sırasında yaşandı. Poizi küçük bir hayranını sahneye davet ederek sevilen şarkısını onunla birlikte seslendirdi. Sanatçı ile küçük hayranının gerçekleştirdiği düet, konserin unutulmaz anları arasında yer aldı.

Antalya Şehrin Dört Bir Yanında Sanatla Buluşuyor

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi sevilen sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programından oluşan zengin festival rotası, Antalya'nın dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.