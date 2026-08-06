Türkan Şoray'ın Cihan Ünal Yorumu Sosyal Medyayı Karıştırdı

Türkan Şoray'ın eski eşi Cihan Ünal'ın fotoğrafına yaptığı "Vay, bu ne yakışıklılık" yorumu gündem oldu. Takipçilerden peş peşe yorum geldi.

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal Yorumu Sosyal Medyayı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 18:30

Yeşilçam'ın iki unutulmaz ismi Türkan Şoray ve Cihan Ünal yıllar sonra bu kez sosyal medyada yaşanan sıcak bir diyalogla gündeme geldi. Herkes eski eşler arasında dikkat çeken bir paylaşımı konuşuyor. Cihan Ünal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yorum yapan Türkan Şoray'ın kullandığı ifadeler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle "Vay, bu ne yakışıklılık" sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ikili hakkında çeşitli yorumlar yapılmasına neden oldu.

Tek Bir Yorum Gündemi Değiştirdi

Cihan Ünal'ın paylaştığı fotoğrafın altına yorum bırakan Türkan Şoray eski eşine samimi bir iltifatta bulundu. Usta oyuncunun yazdığı "Vay, bu ne yakışıklılık" yorumu kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kişi bu sıcak mesajı konuşmaya başladı.

Bazı kullanıcılar yorumu sadece eski eşler arasındaki dostça bir iletişim olarak değerlendirirken bazıları ise yıllar sonra gelen bu iltifatın dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Yıllar Geçse de Saygıları Sürüyor

Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında evlenmiş 1987 yılında ise yollarını ayırmıştı. Evliliklerinden Yağmur Ünal adında bir kızları dünyaya geldi.

Boşanmalarının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen ikilinin birbirlerine karşı saygılı tavırlarını koruması her zaman takdir topladı. Zaman zaman aynı etkinliklerde bir araya gelen eski eşler bugüne kadar olumsuz bir açıklamayla gündeme gelmedi.

Takipçilerden Peş Peşe Yorum Geldi

Türkan Şoray'ın yaptığı yorumun ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı paylaşımın altına yorum yaptı. Kimileri "Ne güzel dost kalabilmişler" derken kimileri de "Eski eşler arasında böyle bir saygı görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Elbette yorumun ardından "Acaba eski aşk yeniden mi alevlendi?" şeklinde iddialar da ortaya atıldı. Ancak şu an için bu yönde herhangi bir açıklama ya da doğrulanmış bir gelişme bulunmuyor. Görünen tek şey yıllar önce yollarını ayıran iki usta sanatçının bugün hâlâ birbirlerine karşı nezaketlerini ve saygılarını koruyor olmaları. Bu sıcak diyalog da kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

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