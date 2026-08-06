Kibariye Konserde Şaşkına Döndü! Dansçı Sınırları Zorladı

Kibariye'nin konserinde sahneye çıkan dansçının sıra dışı performansı geceye damga vurdu. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Kibariye Konserde Şaşkına Döndü! Dansçı Sınırları Zorladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 18:17

İstanbul Festivali'nde sahne alan Kibariye yine güçlü sesiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak bu kez konserin en çok konuşulan kısmı söylediği şarkılar değil sahnede yaşanan beklenmedik olaylar oldu. "Serdar Ortaç Gecesi" kapsamında gerçekleşen konserde Kibariye ile Serdar Ortaç'ın birlikte seslendirdiği Kanasın şarkısı sırasında sahneye çıkan bir dansçı sergilediği sıra dışı performansla herkesin dikkatini üzerine çekti. O anlar salondaki seyirciler kadar sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.

Sahnedeki Hareketleri Herkesi Şaşırttı

Şarkı devam ederken sahneye çıkan dansçı ilk olarak sahnede bulunan masanın üzerine çıktı. Ardından hiç beklenmeyen bir anda kendini aşağı bırakarak sahneye atladı. Bununla da yetinmeyen dansçı yere uzanıp farklı figürler sergilemeye başladı.

Performans boyunca zaman zaman kendini yere vurduğu görülen dansçı mimikleri ve hareketleriyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Salondaki birçok kişi yaşananları anlamaya çalışırken cep telefonları da o anları kaydetmeye başladı.

Kibariye Profesyonelliğini Korudu

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise dansçının bir süre sonra Kibariye'nin yanına giderek sanatçının bacaklarına sarılması oldu. Beklenmedik hareket karşısında Kibariye kısa süreli şaşkınlık yaşasa da performansını durdurmadı.

Deneyimli sanatçı yaşananlara rağmen şarkısını söylemeye devam etti ve konserin akışını bozmadı. Bu tavrı izleyiciler tarafından profesyonel bir duruş olarak değerlendirildi.

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Anlardan Biri Oldu

Konseri izleyenler yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla kaydedip kısa sürede sosyal medyada paylaşınca görüntüler hızla yayıldı. Videoların ardından binlerce yorum yapılırken dansçının performansı farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Kimi kullanıcılar gösteriyi oldukça sıra dışı bulurken kimileri ise performansın fazlasıyla abartılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ancak ortak nokta konserin bu bölümünün gecenin en çok konuşulan anı olmasıydı. Kibariye'nin tüm yaşananlara rağmen sahnedeki soğukkanlı tavrını koruması ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

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