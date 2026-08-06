Kerem Bürsin Cephesinde Flaş Gelişme! Partneri Şaşırttı

Kerem Bürsin'i yeniden ekranlarda görecek yeni proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Prime Video'da yayınlanacak Grand Maison İstanbul dizisi şimdiden büyük merak uyandırırken en çok konuşulan konulardan biri de başrol kadın oyuncusunun kim olacağı oldu. Gelen son kulis bilgilerine göre yapım ekibi dizinin kadın başrolü için başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'na teklif götürdü. Resmi imzalar henüz atılmasa da bu gelişme sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Başrolde Kerem Bürsin Yer Alacak

Japon yapımı Grand Maison Tokyo dizisinden uyarlanan Grand Maison İstanbul mutfak dünyasında geçen iddialı hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide karizmatik şef Ateş Leventoğlu karakterine Kerem Bürsin hayat verecek. Uzun süredir yeni projesi merak edilen oyuncunun bu rolle yeniden dijital platformda izleyiciyle buluşacak olması şimdiden dikkat çekiyor.

Sıla Türkoğlu'na Teklif Götürüldü

Dizinin en çok merak edilen konusu ise Ateş'in partneri olacak kadın oyuncuydu. Kulislerden gelen bilgilere göre yapım ekibi şef Defne karakteri için Sıla Türkoğlu'na teklif sundu.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de bu iddia kısa sürede magazin gündemine taşındı. Eğer anlaşma sağlanırsa Kerem Bürsin ve Sıla Türkoğlu ilk kez aynı projede buluşmuş olacak.

Çekimler Urla'da Yapılacak

Dass Yapım imzasını taşıyan dizinin sekiz bölüm olarak planlandığı belirtiliyor. Çekimlerin ise doğal güzellikleri ve gastronomi kültürüyle öne çıkan Urla'da yapılması hedefleniyor.

Öte yandan dizinin yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Yapım ekibinin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü konuşuluyor.

Grand Maison İstanbul daha yayınlanmadan güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle adından söz ettirmeyi başardı. Şimdi herkesin gözü Sıla Türkoğlu'nun teklife nasıl yanıt vereceğinde. Eğer anlaşma sağlanırsa Kerem Bürsin ile Sıla Türkoğlu'nun ekran uyumu sezonun en çok konuşulan ikililerinden biri olabilir. Ancak şu an için oyuncunun kadroya katıldığı resmi olarak açıklanmış değil.