Serenay Sarıkaya'nın Ödeme Hatası Olay Oldu! Gerçek Sonra Çıktı

Serenay Sarıkaya'nın aynı ev için iki kez emlak vergisi ödediği iddia edildi. Yaklaşık 30 bin TL'lik fazla ödeme sonrası belediyenin devreye girdiği öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya'nın Ödeme Hatası Olay Oldu! Gerçek Sonra Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 18:47

Serenay Sarıkaya bu kez yeni bir projesi ya da özel hayatıyla değil emlak vergisi ödemesiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncunun aynı ev için iki kez ödeme yaptığı iddiası magazin dünyasında dikkat çekti. İlk duyulduğunda kulağa oldukça ilginç gelen olayın arkasında ise basit bir iletişim eksikliği olduğu öne sürüldü. İddiaya göre hem Serenay Sarıkaya hem asistanı birbirlerinden habersiz aynı vergiyi yatırınca ortaya çift ödeme çıktı.

Aynı Vergi İki Kez Ödendi İddiası

Ortaya atılan iddialara göre Serenay Sarıkaya'nın emlak vergisi ödemesi sırasında beklenmedik bir karışıklık yaşandı. Oyuncunun asistanı vergiyi yatırdıktan sonra Sarıkaya'nın da aynı taşınmaz için yeniden ödeme yaptığı öne sürüldü.

Böylece aynı ev için iki ayrı ödeme yapılmış oldu. Yaşanan durumun tamamen iletişim eksikliğinden kaynaklandığı iddia edilirken, olay kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Belediye Durumu Fark Etti

İddialara göre yapılan mükerrer ödeme belediye kayıtlarında fark edildi. Bunun üzerine gerekli işlemler başlatıldı ve fazla yatırılan tutarın iadesi için süreç işletildi.

Yaklaşık 30 bin liralık fazla ödemenin daha sonra Serenay Sarıkaya'ya geri ödendiği öne sürüldü. Böylece yaşanan karışıklığın kısa sürede çözüme kavuştuğu ifade edildi.

Vergi Konusundaki Hassasiyeti Biliniyor

Serenay Sarıkaya'nın vergi yükümlülüklerini düzenli yerine getiren isimlerden biri olduğu da sık sık konuşuluyor. Hatta oyuncu, gelir vergisi konusunda gönüllü uyum gösteren mükellefler arasında yer aldığı için geçtiğimiz mart ayında teşekkür belgesi almaya hak kazanmıştı.

Bu nedenle yaşanan olayın kasıtlı bir durumdan değil, tamamen ödeme sürecindeki bir koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı yorumları yapıldı.

Her ne kadar konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırsa da, yaşanan gelişme birçok kişiye "Aynı ödeme iki kez nasıl yapılabiliyor?" sorusunu da sordurdu. Görünen o ki küçük bir iletişim hatası, Serenay Sarıkaya'nın adını bu kez bambaşka bir gündem maddesiyle magazin manşetlerine taşımaya yetti.

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