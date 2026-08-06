Gigi Hadid Ve Bradley Cooper'dan Olay Yüzük Hamlesi!

Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın ilişkisi bir kez daha magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu kez gündemin nedeni romantik bir paylaşım ya da birlikte katıldıkları bir davet değil Paris sokaklarında görüntülenirken taktıkları yüzükler oldu. El ele yürürken objektiflere yakalanan ünlü çiftin aynı parmaklarında bulunan ince altın yüzükler sosyal medyada "Acaba gizlice evlendiler mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

Paris'te Görüntülendiler

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Gigi Hadid ve Bradley Cooper Paris'te oldukça rahat tavırlar sergilerken görüntülendi. Şehirde el ele dolaşan ikili yine uyumlu kombinleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Ancak bu kez herkesin gözü kıyafetlerden çok parmaklarındaki yüzüklere çevrildi. İkilinin aynı parmakta birbirine oldukça benzeyen ince altın yüzükler takması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Evlilik İddiaları Bir Anda Alevlendi

Fotoğrafların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları peş peşe yorum yapmaya başladı. Bazıları çiftin sessiz sedasız evlenmiş olabileceğini öne sürerken bazıları ise bunun sadece ortak bir aksesuar tercihi olabileceğini savundu.

Şimdilik Gigi Hadid ya da Bradley Cooper cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle ortaya atılan evlilik iddiaları resmi olarak doğrulanmış değil. Buna rağmen yüzük detayı magazin gündemini hareketlendirmeye yetti.

İlişkileri Yakından Takip Ediliyor

Gigi Hadid ve Bradley Cooper 2023 yılından bu yana birlikte görüntüleniyor ve ilişkileri sık sık magazin basınının gündemine geliyor. Özellikle son aylarda birlikte katıldıkları etkinlikler ve verdikleri samimi pozlar ilişkilerinin ciddi bir noktaya ilerlediği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda katıldıkları davetler ve birlikte geçirdikleri zaman da dikkat çekmişti. Şimdi ise Paris'ten gelen kareler, bu iddiaları yeniden alevlendirdi. Çiftin gerçekten evlenip evlenmediği henüz bilinmese de parmaklarındaki benzer yüzükler şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri olmayı başardı.