Ece Seçkin'in Cesur Koreografisi Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ece Seçkin'in son konserindeki iddialı dans koreografisi sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarının kayda aldığı görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı.

Ece Seçkin'in Cesur Koreografisi Sosyal Medyayı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 18:12

Ece Seçkin konser maratonuna hız kesmeden devam ederken bu kez sesi kadar sahne şovuyla da adından söz ettirdi. Başarılı şarkıcı son konserinde sergilediği enerjik performans ve dans gösterisiyle izleyenlerin dikkatini üzerine çekti. Özellikle erkek dansçısıyla birlikte hazırladığı koreografi konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Seyirciler o anları cep telefonlarıyla kaydederken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sahne Şovuyla Büyük İlgi Topladı

Beyaz sahne kostümüyle izleyicilerin karşısına çıkan Ece Seçkin konser boyunca yüksek temposunu hiç düşürmedi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim şarkı aralarında dans ekibiyle hazırladığı gösterileri de sahneye taşıdı.

Özellikle erkek dansçısıyla sergilediği uyumlu koreografi salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahnedeki enerjisi ve performansı konser boyunca seyircinin ilgisini canlı tutmayı başardı.

Telefon Kameraları Bir An Bile Durmadı

Konseri izlemeye gelen hayranları Ece Seçkin'in performansını cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken konserden en çok konuşulan anlar da dans gösterisi oldu.

Birçok kullanıcı sahne performansını başarılı bulurken bazıları da koreografinin konsere ayrı bir heyecan kattığını belirten yorumlar yaptı. Videoların kısa sürede yayılmasıyla birlikte Ece Seçkin yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sahne Performansıyla Konuşulmaya Devam Ediyor

Ece Seçkin yıllardır sadece şarkılarıyla değil, sahneye yaptığı yatırımla da dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kostümleri, dans ekibi ve özenle hazırlanan gösterileriyle konserlerini adeta görsel bir şova dönüştüren şarkıcı bu geleneğini son konserinde de sürdürdü.

Sahnedeki özgüveni yüksek enerjisi ve izleyiciyle kurduğu güçlü iletişim sayesinde konser boyunca tempoyu düşürmeyen Ece Seçkin bir kez daha hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ise konserin en çok konuşulan detayları arasında yer almayı başardı.

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