Neslihan Atagül'den Güldüren İtiraf! Takipçileri Mest Oldu

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz'le çıktığı tatilden doğal kareler paylaştı. Esprili "İştahım çok açık" notu ise takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Neslihan Atagül'den Güldüren İtiraf! Takipçileri Mest Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 13:17

Neslihan Atagül bu kez yeni bir proje ya da setten değil, ailesiyle çıktığı keyifli tatilden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Eşi Kadir Doğulu ve oğulları Aziz ile birlikte tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı doğal karelerle takipçilerinin beğenisini topladı. Filtrelerden uzak samimi anlarını paylaşan Atagül'ün paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ailece Tatilin Keyfini Çıkardılar

Yoğun çalışma temposunun ardından ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden Neslihan Atagül tatilden peş peşe kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun doğal halleri büyük ilgi gördü.

Paylaşımlarda gösterişten uzak bir tatil geçirdiği görülen Atagül özellikle ailesiyle birlikte çekilen sıcak kareleriyle sosyal medyada beğeni topladı. Takipçileri de ünlü oyuncunun içten tavırlarını öven çok sayıda yorum yaptı.

Esprili Notu Gülümsetti

Tatil fotoğrafları arasında en çok konuşulan karelerden biri ise yemek yerken çekilen doğal bir fotoğraf oldu. Neslihan Atagül, bu kareyi sadece profilinde paylaşmakla kalmadı Instagram hikâyesinde de yeniden yayınladı.

Fotoğrafın üzerine eklediği kısa not ise takipçilerinin yüzünü güldürdü. Ünlü oyuncu "Beni tanıyan iştahımın ne kadar açık olduğunu bilir." diyerek kendisiyle ilgili eğlenceli bir itirafta bulundu.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Atagül'ün bu doğal paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Birçok takipçisi oyuncunun filtresiz ve samimi tavrını beğendiğini dile getirirken ailece geçirilen huzurlu tatilin herkese iyi geldiğini belirten yorumlar yaptı.

Gösterişli paylaşımlar yerine gerçek ve sıcak anları paylaşmayı tercih eden Neslihan Atagül bu kez de doğallığıyla gündeme gelmeyi başardı. Özellikle esprili notu ve içten tavırları hayranlarının en çok konuştuğu detaylardan biri oldu.

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