Aşk ve Taht Sürprizi! Akın Akınözü'nün Yeni Hali Şaşırttı

Akın Akınözü, Aşk ve Taht dizisinde canlandıracağı Sultan Alaeddin Keykubat rolü için imajını tamamen yeniledi.

Aşk ve Taht Sürprizi! Akın Akınözü'nün Yeni Hali Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 13:28

Akın Akınözü yeni sezonda izleyiciyle buluşacak Aşk ve Taht dizisi için kolları sıvadı. Başarılı oyuncu bu kez sadece performansıyla değil, tamamen yenilediği imajıyla da gündemde. Rolüne hazırlanmak için uzun süredir çalışan Akınözü görünümünü karakterine uygun hale getirerek hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Sultan Alaeddin Keykubat Olmaya Hazırlanıyor

Yeni dizide Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan Akın Akınözü, karaktere en gerçekçi şekilde hayat verebilmek için ciddi bir hazırlık sürecinden geçti.

Bu süreçte en dikkat çeken değişiklik ise saçlarını uzatması oldu. Oyuncunun yeni tarzı, dönemin ruhunu ve hükümdar kimliğini yansıtacak şekilde özel olarak hazırlandı. İlk görüntüler ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dizi Daha Başlamadan Merak Uyandırdı

Henüz ekran macerası başlamadan konuşulmaya başlayan Aşk ve Taht güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Yapım Anadolu Selçuklu dönemini merkeze alırken yalnızca tarihi olayları değil aynı zamanda saraydaki güç savaşlarını, harem entrikalarını ve büyük bir aşk hikâyesini de izleyiciyle buluşturacak.

Yeni İmajı Şimdiden Konuşuluyor

Akın Akınözü'nün rolü için yaptığı değişim dizinin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Hayranları sosyal medyada oyuncunun yeni görünümünü başarılı bulduklarını belirten çok sayıda yorum yaptı.

Özellikle tarihi yapımlarda karaktere uygun fiziksel dönüşümün önemli olduğunu düşünen izleyiciler, Akınözü'nün bu değişimini beğeniyle karşıladı. Dizinin yayın tarihi yaklaşırken hem oyuncunun performansı hem de görkemli prodüksiyonu şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. Görünen o ki Aşk ve Taht yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

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