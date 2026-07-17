MASAK Raporunda Dikkat Çeken İddia! Gözler Oğuzhan Uğur'da

Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Yurt dışından gelen yüksek tutarlı para hareketlerinin MASAK incelemesine takıldığı öne sürüldü.

MASAK Raporunda Dikkat Çeken İddia! Gözler Oğuzhan Uğur'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 13:39

Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Uğur'un banka hesaplarına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Soruşturma sürerken hem gözaltı süreci hem hesap hareketleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Banka Hareketleri İncelemeye Alındı

İddialara göre 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan yardım çağrıları sırasında Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edildi. Özellikle yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz transferlerinin dikkat çektiği öne sürüldü.

Haberde yer alan bilgilere göre söz konusu hareketlilik özel bir banka tarafından fark edildi ve durum Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirildi. Bunun ardından hesap hareketleriyle ilgili resmi inceleme süreci başlatıldı.

Gözaltı Kararı Sonrası Dikkat Çeken Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları mali denetçiler ve farklı alanlarda faaliyet gösteren bazı isimlerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemler devam ederken soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler de peş peşe kamuoyuna yansımaya başladı.

Para Transferleriyle İlgili Belirsizlik Sürüyor

Soruşturmadaki en dikkat çeken başlıklardan biri ise yurt dışından gelen para transferleri oldu. İddialara göre bu transferlerin önemli bölümünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından geldiği değerlendiriliyor.

Ancak haberde aktarılan bilgilere göre söz konusu dövizlerin daha sonra hangi hesaplara aktarıldığı ya da nasıl kullanıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkili kurumların incelemesi sürerken soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle netlik kazanması bekleniyor. Sürecin sonunda yapılacak resmi açıklamalar, dosyanın seyrini belirleyecek en önemli unsur olacak.

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