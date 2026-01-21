Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik: Haldun Dormen 97 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Haldun Dormen vefat etti. Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen 97 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Ömer Dormen'in açıklaması ve usta sanatçının hayatına dair detaylar haberimizde...

Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik: Haldun Dormen 97 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2026 18:42

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi, binlerce öğrenci yetiştiren ve sanat dünyasına yön veren büyük duayen Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Acı haberi, usta sanatçının oğlu Ömer Dormen derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyurdu.

Ailesinden Duygu Yüklü Veda

Ömer Dormen, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Türk sanat dünyasının başı sağ olsun."

 

 

Sanat Dünyası Yasta

Vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajları yağdı. Haldun Dormen’in öğrencileri ve sanatçı dostları; "Tiyatronun babasını kaybettik", "Işıklar içinde uyu büyük usta" paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Haldun Dormen, son dönemde de genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor ve tiyatronun disiplinini her fırsatta hatırlatıyordu.

Benzer Haberler
"Böyle Bir Yalancı Yok!" Murat Dalkılıç ChatGPT’yi Terk Etti
Demet Özdemir’den Albüm Sinyali: Demet Özdemir’den Albüm Sinyali: "Neden Olmasın?"
Podyumun Sultanlarından Podyumun Sultanlarından "Bacı" Şovu! Demet Şener ve Özge Ulusoy’dan Seda Sayan Taklidi.
Acun Medya’da Şok Gelişme: Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı! Acun Medya’da Şok Gelişme: Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Böyle Şov Görmedi! Tarkan ve Cem Yılmaz’dan İstanbul Böyle Şov Görmedi! Tarkan ve Cem Yılmaz’dan "Kuzu Kuzu" Düeti.
Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi. Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!