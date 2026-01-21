Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik: Haldun Dormen 97 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi, binlerce öğrenci yetiştiren ve sanat dünyasına yön veren büyük duayen Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Acı haberi, usta sanatçının oğlu Ömer Dormen derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyurdu.

Ailesinden Duygu Yüklü Veda

Ömer Dormen, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Türk sanat dünyasının başı sağ olsun."





Sanat Dünyası Yasta

Vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajları yağdı. Haldun Dormen’in öğrencileri ve sanatçı dostları; "Tiyatronun babasını kaybettik", "Işıklar içinde uyu büyük usta" paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Haldun Dormen, son dönemde de genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor ve tiyatronun disiplinini her fırsatta hatırlatıyordu.