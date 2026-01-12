Türk Tiyatrosunun Çınarı Haldun Dormen’den Üzücü Haber: Entübe Edildi

Haldun Dormen'den kötü haber! 97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen entübe edildi. Oğlu Ömer Dormen'den duygusal açıklama geldi. İşte Haldun Dormen'in sağlık durumuna dair son dakika gelişmeleri...

Yayın Tarihi : 12-01-2026 17:04

Türk tiyatrosunun duayen ismi, 97 yaşındaki Haldun Dormen, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Geçtiğimiz hafta şiddetli grip teşhisiyle hastaneye yatırılan usta sanatçının durumunun ağırlaştığı ve tedavisine entübe edilerek devam edildiği öğrenildi.

Oğlu Ömer Dormen Duyurdu: "Yaparsın Şekerim!"

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı. Babasının azmine ve yaşama sevincine vurgu yapan Ömer Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. Yaparsın şekerim! Dualarınızı eksik etmeyin."

Grip Teşhisiyle Başlamıştı

97 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta mevsimsel grip şikayetiyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak yaşa bağlı gelişen komplikasyonlar ve solunum sıkıntısı nedeniyle doktorlar, Dormen'in dinlendirilmesi ve solunum desteği alması için entübasyon kararı aldı.

Sanat Dünyası Kenetlendi

Haberin duyulmasının ardından sanat dünyasından pek çok isim ve Dormen'in öğrencileri sosyal medyada destek mesajları paylaştı. "Hocaların hocası" olarak anılan Dormen için binlerce "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Haldun Dormen Kimdir?

  • Kariyer: 70 yılı aşkın sanat hayatı.

  • Eserler: Yüzlerce tiyatro oyunu, sayısız ödül ve Dormen Tiyatrosu'nun kuruculuğu.

  • Unvan: 1998 yılında verilen "Devlet Sanatçısı" unvanı.

