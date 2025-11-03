Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti

Devekuşu Kabare’nin kurucusu, usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. “Mesela Muzaffer” ile hafızalara kazınmıştı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2025 16:59

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin kurucularından usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gelen acı haber, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Sahneye ve televizyona bıraktığı unutulmaz eserlerle bir döneme damgasını vuran Gülhan, Türk tiyatrosu için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

 

 Devekuşu Kabare’nin Temel Taşıydı

 

Ahmet Gülhan, Türkiye’de kabare tiyatrosunun gelişiminde kilit rol oynayan Devekuşu Kabare’nin üç kurucu isminden biri olarak biliniyordu. Usta sanatçı, kabare geleneğini mizahi ve eleştirel bir dille birleştirerek sahneye taşımış, bu sayede geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Gülhan’ın sahne üzerindeki yeteneği ve enerjisi, kendisini meslektaşları arasında da saygın bir konuma yerleştirmişti.

 

 Unutulmaz Karakterlerle Hafızalara Kazındı

 

Gülhan, özellikle yarattığı ve canlandırdığı efsane karakterler ile hafızalara kazındı. “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi karakterler, sanatçının mizah anlayışını ve oyunculuk becerisini sergilediği önemli örneklerdi. Bu karakterler, Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuş ve popüler kültürün bir parçası haline gelmişti. Sanatçının sahne üzerindeki başarısı, onun Türk tiyatrosunun simge isimleri arasına girmesini sağlamıştı.

Ahmet Gülhan, yalnızca tiyatro sahnesinde değil, sinema ve televizyon yapımlarında da rol almıştı. Usta sanatçının vefatı, geride bıraktığı zengin sanat mirasıyla birlikte anılmasını sağlıyor.

Ahmet Gülhan’ın özel hayatında da geçtiğimiz aylarda zor bir dönem yaşanmıştı. Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan, mart ayında hayata veda etmişti. Bu iki üzücü kayıp, sanat camiasını üst üste yasa boğdu. Ahmet Gülhan’ın vefatının ardından sanat camiasından ve siyaset dünyasından birçok kişi taziye mesajları yayınladı. Usta sanatçının cenaze ve anma töreni detayları, ailesi tarafından duyurulacak.

Benzer Haberler
Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü
Fatih Ürek'in Avukatından Son Dakika Açıklaması Fatih Ürek'in Avukatından Son Dakika Açıklaması
Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış
Diziden Ayrıldı Ama Gözler Üzerinde: Miray Daner’den Yeni Paylaşımlar Diziden Ayrıldı Ama Gözler Üzerinde: Miray Daner’den Yeni Paylaşımlar
Aşk ve Gözyaşı Dizisi Şoku: 13 Bölüm Parası Peşin Alan Barış Arduç, 7. Bölümde Veda Ediyor Aşk ve Gözyaşı Dizisi Şoku: 13 Bölüm Parası Peşin Alan Barış Arduç, 7. Bölümde Veda Ediyor
Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı? Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı