"Türk takımlarını Araplara meze ettiler" diyen Şahan Gökbakar'a takipçileri Disney'i hatırlattı!

Süper Lig'deki derbinin ardından büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali, ertelendi. İki ezeli rakip, karşılaşmaya Atatürk tişörtleriyle çıkmak istedi ancak Suudi Arabistan yönetimi buna izin vermedi.



Suudi yönetiminin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı kullanmasına izin vermediği haberleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gelişme üzerine Şahan Gökbakar, TFF Başkanı'na tepki göstererek şunları yazdı:

"Araplara göre ATATÜRK bir siyasi. Bize göre ATATÜRK ulu önder, canımız her şeyimiz. 'Stada sokmuyoruz o zaman' diyorlar. 'Biz de gelmiyoruz zaten' diyor kulüpler. Bütün bu rezaletin mimari da TFF 100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını..."







ŞAHAN GÖKBAKAR'A DİSNEY TEPKİSİ



Şahan Gökbakar'ın paylaşımına, Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi hatırlatıldı ve takipçilerden çeşitli yorumlar geldi. Komedyenin paylaşımına yöneltilen yorumlar arasında, "Neden Disney'e tepki göstermedin?", "Disney'e neden ses çıkarmadın?", "Eğer Disney'e de tepki gösterseydin daha samimi olurdu..." gibi ifadeler bulunuyordu.