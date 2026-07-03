Hadise Umut Akyürek'e 60 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı!

Hadise, kendisine yönelik ağır eleştirilerde bulunan Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek hakkında yasal süreç başlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan resmi dilekçede ünlü şarkıcının kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğu vurgulandı. Sanatçının avukatı Orhan Müezzinoğlu aracılığıyla açılan davada Akyürek'ten 60 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Cenaze Videosu Tartışma Yarattı

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran yargı sürecinin temelinde ailevi bir kriz yer alıyor. Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, büyükbabasının cenaze töreni sırasında kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bu paylaşımın sosyal medyada yoğun tepki toplamasının ardından basına açıklamalarda bulunan Akyürek popüler kültürün önde gelen temsilcilerini doğrudan hedef aldı. Kendi yetiştirdiği kızının tasvip etmediği toplumsal davranışlarından pop sanatçılarını sorumlu tutan Akyürek sert ifadeler kullanarak bu isimleri eleştirmeyi sürdüreceğini açıkça ilan etti.

"Kendi Sorumluluğunu Sanatçılara Yıkıyor"

Hadise’nin vekili avukat Orhan Müezzinoğlu tarafından hazırlanan dava dilekçesinde hukuki açıdan çarpıcı tespitler yer aldı. Dilekçede Umut Akyürek’in kendi evladının sergilediği olumsuz eylemlerin faturasını haksız yere ünlü şarkıcıya kesmeye çalıştığı ifade edildi. Yapılan kamuoyu açıklamalarının bilinçli bir linç kampanyasına dönüştüğünü vurgulayan Müezzinoğlu karşı tarafın asıl amacının müvekkilinin hem ekonomik hem mesleki kariyerine kalıcı zarar vermek olduğunu belirtti. Müvekkilinin toplum nezdinde genç nesillerin ahlakını bozan bir figür gibi gösterilmeye çalışıldığını söyleyen deneyimli hukukçu yürütülen itibar suikastına karşı adaletin tecelli edeceğine inandıklarını aktardı.

Gülşen de Yargı Yoluna Başvurdu

Umut Akyürek’in sert suçlamalarından nasibini alan tek isim Hadise olmadı. Açıklamada sahne tarzı nedeniyle adı geçen bir diğer pop sanatçısı Gülşen de sessizliğini bozarak yasal haklarını arama kararı aldı. Sahne kostümleri üzerinden benzer şekilde kamuoyu önünde itham edilen Gülşen'in de avukatları vasıtasıyla Akyürek hakkında ayrı bir dava açtığı netleşti.